La asociación contra el cáncer de Cáceres cumple 35 años: «Había mujeres que no sabían lo que era una mamografía»

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) cumple en España 70 años de vida y la de Cáceres justo la mitad, 35. Fue en el año 1990 cuando empezaron las primeras acciones de sensibilización en la ciudad y en 1991 abrió las puertas su sede, que sigue brindando sus servicios en León Leal. Este martes una veintena de mesas de recaudación han salido a las calles para lograr fondos y reivindicar una vez más la importancia de la prevención y la inversión pública en la lucha contra esta enfermedad. «El objetivo durante este tiempo ha sido crecer porque lo que tenemos que acercar son servicios y conseguir que en esta provincia con esta dispersión de la población haya más equidad en prevención y diagnóstico», explicaba Pedro Pastor Villegas, el actual presidente de la AECC de Cáceres.

Carmen Sánchez trabaja de administrativa en esta asociación desde sus inicios, es la empleada más antigua de la sede cacereña. «En el año 90 llegó un autobús llamado 'Europa contra el cáncer' en el que se explicaba el decálogo de prevención, a partir de ahí se vio que había interés, captación de socios y que había volumen y necesidad de mover papeles». En ese momento se contrata a esta mujer, que lleva un sinfin de campañas de sensibilización a sus espaldas y que vive con orgullo ser una parte importante de la movilización contra el cáncer. «Empezamos desde cero y arrancamos con la campaña de las mamografías, con el 'screening' de mama, venían los autobuses de los Ayuntamientos organizados por las amas de casa, que traían 50 mujeres cada vez a hacerse las mamografías, explica echando la vista atrás para constatar «cuánto se ha avanzado».

Dice Carmen que en esos momentos había mujeres que «no se habían hecho nunca una mamografía y que no sabían ni lo que era». El mamógrafo estaba en la calle León Leal, donde está la sede actual de la AECC. «Las mamografías se mandaban a Madrid en neveras y el radiólogo de la central era el que las valoraba, si el diagnóstico indicaba que había algo ya sí que se mandaba a la Seguridad Social». Hasta 2003 se llevó a cabo esta tarea, cuando las unidades móviles del SES empezaron a llevar a cabo esta tarea.

Durante todo el martes por toda la ciudad se despliegan una veintena de mesas que tratan de dar visibilidad a la enfermedad y al trabajo de los voluntarios. «La lucha del cáncer ha de continuar», estima Pastor. «Tenemos una cifras importantes, en Cáceres 7.000 casos nuevos cada año, pero vamos consiguiendo supervivencias cada vez mayores, pero nuestro objetivo es un 70% de supervivencia en 2030».

Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres sufre cáncer, con una supervivencia masculina del 51% y femenina del 61%. «Se avanza pero hay mucho camino por recorrer y esta es nuestra misión como asociación», destabaca Pastor al inicio de esta cuestación, que a nivel nacional se celebra el 8 de mayo pero que en Cáceres se adelanta. Hay que seguir insistiendo en que la población asista a los cribados, en especial los de cáncer de colon, resaltó Pastor,. donde la participación es muy baja a pesar de ser unas pruebas indoloras y muy sencillas. «Es muy importante difundir los hábitos saludables, Extremadura es la comunidad donde más se fuma y podríamos evitar un 40% de los casos por cáncer, hay que modificar hábitos». La AECC tiene en Cáceres uno total de 8.000 socios y 400 voluntarios, un centenar de los cuales participan con su hucha y su chaleco.

Entre las personas que este martes recaudaban fondos estaba Mónica Patusca, trujillana que emigró con sus padres a Brasil y que ha vivido por muchos países antes de recalar de nuevo en Cáceres. Paciente oncológica de cáncer de mama metastásico señala que estar presente en las calles puede hacer que se visualice mejor la enfermedad y lo que supone la asociación. «No tengo palabras para describir la labor de la asociación, porque no es solo ayuda jurídica, psicológica y o asistenta social, es un puerto donde puedes verter tus emociones, cuidan la parte humana», señala Mónica, que ha aprendido a estar en pie aún con la dureza de su diagnóstico. «Es duro recibir esa noticia porque te cambia la vida, como madre es difícil porque no hay madre que no intente proteger a sus mochuelos».

En la asociación ella cuenta con una psicológa y también practica pilates. La enfermedad ha afectado una parte de su cuerpo y en el combate contra la misma está pasando por dos tratamientos de quimioterapia, además de otros para las secuelas.

