La artista Chloe de la Rosa y el ganadero Victorino Martín reciben la Tenca de Oro

Garrovillas de Alconétar ha celebrado la Fiesta de la Tenca, la cita por excelencia de la Mancomunidad Tajo-Salor. El municipio de casi ... 2.000 habitantes ha repartido 500 kilos del pez autóctono criado en las charcas de la comarca y lo ha hecho con dos invitados de excepción.

La joven artista extremeña Chloe de la Rosa, que representó a España en Eurovisión Junior, y el ganadero taurino Victorino Martín, han recibido la Tenca de Oro, el máximo galardón de esta cita declarada de Interés Turístico Gastronómico.

Ampliar Chloe de la Rosa tras recibir la Tenca de Oro. Manuel Montero

Fue en una gala celebrada el viernes por la noche en la plaza de Colón de la localidad cacereña. Chloe de la Rosa fue galardonada con esta distinción como símbolo de apoyo a los artistas del futuro y como voz de la juventud extremeña, mientras que el ganadero taurino Victorino Martín, fue reconocido por su labor en favor de la tauromaquia, una práctica muy ligada a la localidad, concretamente a su plaza porticada que cada año es escenario de festejos populares.

Ampliar Victorino Martín tras recibir la Tenca de Oro. Manuel Montero

En el acto de entrega estuvo el secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura, Francisco Palomino; la vicepresidenta segunda de Hacienda y Administración General de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz Correyero, y la alcaldesa de Garrovillas, Elísabeth Martín, entre otras autoridades.

Tras esta cita institucional, la Fiesta de la Tenca ha vivido su día grande este sábado. «Estamos muy contentos porque ha venido mucha gente. Hay un gran ambiente y además los bares están llenos, así como la hospedería y las casas rurales», comentaba Elisabeth Martín, alcaldesa de Garrovillas, desde una plaza de Colón a rebosar.

Para algunos la tenca es un auténtico manjar, no solo por su sabor, sino también por su precio. En el supermercado, el kilo se acerca a los 20 euros, y este sábado, la unidad y un pequeño trozo de pan costaban tres.

Tanto es así que este pez atrapó al mismísimo Carlos V. Cuentan las crónicas que fue un 'adicto' a este pescado hasta el punto de que en su retiro del monasterio de Yuste le construyeron un estanque en el que el emperador disfrutaba de pescar las tencas que luego degustaba en la mesa.

Pero este sábado quienes han hincado el diente a la tenca han sido los vecinos de Garrovillas. A ellos se han sumado los otros 14 pueblos que también forman parte de la Mancomunidad Tajo-Salor (Alcántara, Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Navas del Madroño, Hinojal, Malpartida de Cáceres, Mata de Alcántara, Monroy, Piedras Albas, Santiago del Campo, Talaván y Villa del Rey), además de algunos cacereños llegados desde la capital y algún que otro emigrante que ha aprovechado su último día en el pueblo en el que nació antes de volver a la rutina del ajetreado Madrid o Cataluña, regiones a las que más extremeños se marcharon de estos municipios en busca de trabajo. «De Garrovillas muchos se marcharon al Prat de Llobregat, una localidad de la provincia de Barcelona», apunta Martín.

Cada edición de esta fiesta se celebra en una de las poblaciones de la Mancomunidad. Este año ha vuelto a Garrovillas de Alconétar, donde ya se había celebrado en 1991, 2002 y 2010. Ha sido anfitriona por cuarta vez, coincidiendo con las fiestas de San Roque y la bajada de la Virgen de Altagracia a la localidad.

Eso ha hecho que haya numerosos visitantes. A la una de la tarde ya había que hacer largas colas para lograr una ración de tencas. «Hay mucha gente, más de 5.000 personas. Las fiestas terminaron el viernes y muchos se han quedado en el pueblo. La población se triplica», añadía la alcaldesa.

Esta cita se celebró por primera vez en 1989, cuando la Diputación de Cáceres y los municipios de Tajo-Salor se unieron como una forma de despedir el verano y a los miles de emigrantes que terminaban las vacaciones en sus pueblos.

Más actividades

Pero además de comida y tradición, la Fiesta de la Tenca es mucho más y ofrece un puñado de actividades. Entre ellas, concursos de pesca, exposiciones, mercados, visitas turísticas y juegos tradicionales.

La jornada del sábado comenzó con el tradicional concurso de pesca. Además, en la Casa de Cultura hubo una exposición de acuarios organizada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, y a partir del mediodía se pudo disfrutar de animación infantil en la avenida de Colón.

También se instaló un mercado bio y artesano con productos de la región en el que participaron más de 20 productores y artesanos de la comarca, que ofrecieron quesos, embutidos, productos de la huerta, miel, cosmética natural y cerámica.

A las 12.30 horas tuvo lugar la actividad GastroTenca con un 'show cooking' en el que tres reconocidos chefs de la comarca (Elvira Bonilla, del hotel-restaurante La Laguna de Brozas; José Manuel Galán, del restaurante Pan de Huerta de Cáceres, y Claudio Vidal, de Casa Claudio en Casar de Cáceres ) deleitaron a los asistentes con sus creaciones con la tenca como protagonista de los platos.

Hacia las 13.30 horas fue el concurso de gastronomía no profesional. Todo mientras en las casetas de degustación, se repartían unas 3.000 raciones de tenca.

La nota musical la pone el saxofonista Benjamín Dorado, que ha actuado a las 14.00 horas. Además, por la tarde hay charanga y pasacalles. La jornada concluye con el concierto de Soraya Arnelas, que fue Tenca de Oro en 2012.

Además, como Garrovillas celebra estos días las fiestas de San Roque, no faltan los festejos taurinos con una suelta de dos vacas y un toro al estilo tradicional en la Plaza Mayor.