La artista Chloe de la Rosa y el ganadero Victorino Martín junto a las autoridades tras recibir la Tenca de Oro. Manuel Montero
Fiesta de la Tenca en Garrovillas de Alconétar

La artista Chloe de la Rosa y el ganadero Victorino Martín reciben la Tenca de Oro

Garrovillas de Alconétar ha celebrado la fiesta por excelencia de la Mancomunidad Tajo-Salor en la que se han repartido 500 kilos del pez autóctono criado en las charcas de la comarca

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Sábado, 23 de agosto 2025, 20:47

Garrovillas de Alconétar ha celebrado la Fiesta de la Tenca, la cita por excelencia de la Mancomunidad Tajo-Salor. El municipio de casi ... 2.000 habitantes ha repartido 500 kilos del pez autóctono criado en las charcas de la comarca y lo ha hecho con dos invitados de excepción.

