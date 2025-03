El arreglo de la muralla sufre otro revés al perder Cáceres una subvención de tres millones

Tirso Leal: «La tercera fase sigue adelante, no se para la rehabilitación»

El concejal de Urbanismo, Tirso Leal, relativiza el impacto que supone perder la posible ayuda del Ministerio de Industria, con fondos europeos, para la rehabilitación de la muralla. «En parte contábamos con ello. Los técnicos nos avisaron de que se presentó la solicitud porque surgió la oportunidad, pero era difícil conseguir la subvención ya que se daba prioridad a quienes no hubiesen recibido ayudas similares antes», detalla Leal. Recalca que no recibir esos casi tres millones no afectará a los trabajos que ya están en marcha, en concreto la tercera fase de la recuperación de la muralla. Con la parte técnica ya adjudicada, un anteproyecto previo ya ha pasado por la comisión del Plan Especial. Falta completar el proyecto y contratar la obra. El edil de Urbanismo subraya, además, que la subvención de Industria y Turismo que Cáceres pierde no correspondía a ninguna fase concreta de la muralla, aunque se va a intentar compensar por otra vía. «El siguiente paso será ultimar un proyecto que se va a presentar a la denominada Estrategia Territorial Integrada, una convocatoria con fondos europeos que viene a tomar el relevo del Edusi y que se perfila a más largo plazo», detalla. A Extremadura le corresponderían más de mil millones junto a Andalucía y Castilla-La Mancha. Patrimonio, Cultura y Turismo aparecen en la línea de acción número 4 de esa convocatoria a la que ahora aspira Cáceres y que permite diseñar proyectos a largo plazo, con una ejecución que se prolonga hasta 2029.