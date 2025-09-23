Los arquitectos defienden un concurso de ideas para Virgen de la Montaña en Cáceres El Colegio ve esencial garantizar la participación ciudadana en decisiones que transforman el espacio urbano de la ciudad

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Coade) ha defendido este martes que la mejor vía para abordar la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña de Cáceres hubiera sido la convocatoria de un concurso de ideas como el que se llevó a cabo, por ejemplo para la plaza de Santiago. Según la organización colegial, este procedimiento habría garantizado mayor pluralidad, transparencia y calidad técnica en un proyecto que afecta de manera significativa al espacio urbano y al patrimonio de la ciudad.

La institución recuerda que ya en marzo de 2024 transmitió al Ayuntamiento de Cáceres su desacuerdo con el pliego de contratación redactado para este proyecto. En aquel momento, el Coade remitió diversas sugerencias, entre ellas la recomendación expresa de convocar un concurso de ideas. Aunque el consistorio optó por otro procedimiento, el Colegio insiste en un comunicado hecho público este martes en que un planteamiento abierto a distintas propuestas habría permitido una solución más consensuada y ajustada a las necesidades de la ciudadanía.

El Coade vuelve a poner de relieve de este modo la importancia que otorga a la participación vecinal en decisiones que transforman el espacio urbano. Con motivo del anuncio del proceso participativo impulsado por el Ayuntamiento, el Colegio organizó el pasado 10 de septiembre un encuentro abierto para recoger las opiniones de la ciudadanía. En dicho foro, la mayoría de los asistentes defendió la preservación del bulevar existente en la avenida, tanto por su trazado como por su vegetación, al considerarlos parte del patrimonio urbano de Cáceres.

La entidad colegial sostiene que esta percepción ciudadana refuerza la necesidad de diseñar mecanismos de participación efectivos, que aseguren que la sensibilidad vecinal quede reflejada en el diseño final. En este sentido, recuerda el precedente de la remodelación de la plaza de Santiago, donde la implicación de los vecinos fue incorporada desde el inicio a través de un concurso de ideas. Aquel proceso, con un jurado plural y representativo, se desarrolló con transparencia y derivó en un resultado ampliamente aceptado.

Alegaciones

El Colegio ha presentado alegaciones tanto en lo relativo al procedimiento como en el plano técnico. En cuanto al procedimiento, critica que la consulta ciudadana no se haya ajustado a las fases previstas en el Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres. Según ese marco normativo, todo proceso debe contemplar seis etapas: información, debate y propuesta, devolución, ejecución, revisión y evaluación. El Coade considera que la ausencia de este recorrido completo resta legitimidad al proyecto y puede comprometer su validez.

En el plano técnico, el colegio observa carencias en la documentación publicada. Señala que no se aportan datos suficientes para verificar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad, ni de la Ordenanza de Gestión y Protección del Arbolado Público Urbano de Cáceres. Asimismo, advierte de que el nuevo esquema viario planteado carece de una justificación detallada. Aunque reconoce que podrían existir estudios complementarios no incluidos en el proceso participativo, insiste en que la información facilitada resulta insuficiente para una valoración rigurosa.

Pese a sus críticas, el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura reitera su disposición a colaborar con el Ayuntamiento en todas aquellas iniciativas relacionadas con la planificación urbana. La institución recuerda que su papel no es solo el de velar por la calidad técnica de los proyectos, sino también por su coherencia con el patrimonio, la sostenibilidad y la implicación ciudadana.

El Coade defiende una visión de la ciudad en la que la toma de decisiones sea transparente y participativa, y donde los proyectos de gran envergadura se elaboren con solvencia técnica y con sensibilidad hacia el tejido social. En este contexto, mantiene que un concurso de ideas no solo habría permitido comparar diferentes propuestas arquitectónicas, sino que habría abierto un espacio de consenso entre técnicos, administración y ciudadanía.

La remodelación de la avenida Virgen de la Montaña se ha convertido en uno de los proyectos urbanos más debatidos de los últimos meses en Cáceres. El anuncio del diseño preliminar en agosto generó reacciones encontradas, tanto entre vecinos como entre colectivos profesionales. Para muchos ciudadanos, la avenida constituye no solo un eje de circulación, sino también un espacio identitario por su bulevar central y su arbolado.

En este escenario, la postura del Coade añade argumentos a favor de una reflexión más profunda sobre cómo se planifican y ejecutan los grandes proyectos urbanos. Al poner sobre la mesa ejemplos previos como el de la plaza de Santiago, la institución plantea que la experiencia demuestra que los procesos más participativos y abiertos tienden a generar resultados más satisfactorios y duraderos.

Transparencia y consenso

Con su comunicado, el Colegio de Arquitectos busca subrayar que la transformación de una avenida tan emblemática debe ir acompañada de mecanismos que aseguren la transparencia, la pluralidad de opciones y la participación real de los ciudadanos. Solo de este modo —insiste el Coade— podrá alcanzarse un proyecto que no solo modernice la infraestructura, sino que también respete la identidad urbana de Cáceres y se adapte a las demandas de sus habitantes.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura mantiene por lo tanto su postura crítica respecto al procedimiento seguido para la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña, pero al mismo tiempo reafirma su voluntad de colaborar con el gobierno municipal. Mantiene en ese sentido su propuesta de abrir el debate a través de un concurso de ideas, que bajo su punto de vista permitiría integrar creatividad, rigor técnico y sensibilidad ciudadana en la definición de un espacio clave para el futuro de la ciudad.