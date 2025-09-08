El Colegio de Arquitectos organiza un debate sobre Virgen de la Montaña
REDACCIÓN
cáceres.
Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00
El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Ceade), en colaboración con el Ateneo de Cáceres, ha organizado para este miércoles a las 18.00 horas un foro abierto a la ciudadanía para debatir sobre el proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. Será en la sede del Cade y el Ateneo en la calle General Ezponda.
El foro se enmarca en el proceso participativo sobre el proyecto de reforma impulsado por el Ayuntamiento, abierto hasta el 16 de septiembre.
