El Colegio de Arquitectos organiza un debate sobre Virgen de la Montaña

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Ceade), en colaboración con el Ateneo de Cáceres, ha organizado para este miércoles a las 18.00 horas un foro abierto a la ciudadanía para debatir sobre el proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. Será en la sede del Cade y el Ateneo en la calle General Ezponda.

El foro se enmarca en el proceso participativo sobre el proyecto de reforma impulsado por el Ayuntamiento, abierto hasta el 16 de septiembre.