El Colegio de Arquitectos organiza un debate sobre Virgen de la Montaña

REDACCIÓN

cáceres.

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

El Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura (Ceade), en colaboración con el Ateneo de Cáceres, ha organizado para este miércoles a las 18.00 horas un foro abierto a la ciudadanía para debatir sobre el proyecto de remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. Será en la sede del Cade y el Ateneo en la calle General Ezponda.

El foro se enmarca en el proceso participativo sobre el proyecto de reforma impulsado por el Ayuntamiento, abierto hasta el 16 de septiembre.

