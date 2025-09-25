HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de graduación de Ciencias del Deporte celebrado en los jardines de Aralia en 2022. HOY

Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre

El emblemático espacio hostelero, situado en la carretera de Salamanca de la capital cacereña, ha estado funcionando desde los años setenta. Echó a andar como Complejo Álvarez

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:36

Cáceres se queda sin uno de sus espacios para celebraciones más emblemáticos de la ciudad. Aralia, antes Complejo Álvarez, cierra sus puertas de ... manera definitiva el próximo 30 de noviembre. Así lo ha confirmado a este diario Pablo Bravo, uno de los tres socios de Bravo Hostelería S. L., el grupo empresarial que ha gestionado este recinto durante los últimos 13 años. Explotaba las instalaciones en régimen de alquiler.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  2. 2 Un restaurante de un pueblo extremeño acaba de entrar en la Guía Michelin: puedes comer por 35 euros
  3. 3

    El TSJEx confirma como improcedente el despido de un trabajador que participó en una prueba deportiva estando de baja
  4. 4 Una joven funcionaria muere en un piso incendiado en Santa Marina
  5. 5

    Familia y amigos despiden a Jonathan en un doloroso funeral
  6. 6 Dos heridos graves tras un choque frontal en la carretera que une Cáceres con Casar
  7. 7

    El SES vacunará este otoño por primera vez a los mayores de 60 años contra el virus sincitial
  8. 8

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  9. 9

    José Antonio Bayón, jefe del Infoex: «Pedro Sánchez vino a tomar el pelo a los extremeños»
  10. 10 Atropello en un paso de peatones de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre

Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre