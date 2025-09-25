Aralia cierra en Cáceres de manera definitiva el 30 de noviembre

Cáceres se queda sin uno de sus espacios para celebraciones más emblemáticos de la ciudad. Aralia, antes Complejo Álvarez, cierra sus puertas de ... manera definitiva el próximo 30 de noviembre. Así lo ha confirmado a este diario Pablo Bravo, uno de los tres socios de Bravo Hostelería S. L., el grupo empresarial que ha gestionado este recinto durante los últimos 13 años. Explotaba las instalaciones en régimen de alquiler.

La sociedad acaba de comunicar a la propiedad su decisión de rescindir el contrato. Antes, cumplirá con todos los compromisos adquiridos con sus clientes hasta esa fecha. El cierre, según explica Pablo Bravo, se enmarca dentro de un cambio de política de la firma. En estos momentos, detalla, soportan mucho volumen de trabajo y han decidido prescindir de Aralia para centrarse en sus otros negocios. De todos ellos, asegura, el antiguo Complejo Álvarez era el que menos rentabilidad daba.

El Complejo Álvarez se inauguró en 1973 y desde entonces ha acogido las celebraciones de varias generaciones cacereños

Los empleados de Aralia pasarán a la plantilla de las otras empresas del Grupo Bravo: Catering San Jorge, Bravo Catering y Pastelería la Guinda

«Nuestra empresa sigue con toda normalidad con nuestras otras marcas. Gracias a Dios tenemos mucho trabajo», señala el socio. El grupo gestiona en estos momentos el Castillo de la Arguijuela de Abajo, convertido hoy por hoy en su principal recinto para eventos. «El Castillo nos va muy bien. Tenemos la temporada de 2026 ya vendida y estamos ya cogiendo bodas para 2027», agrega.

Los hermanos Bravo están al frente del Catering San Jorge (centrado en eventos que se celebran en toda Extremadura), Bravo Catering (línea especializada en caterings para colegios, asociaciones, residencias...) y de la Pastelería La Guinda, cuya tienda física se encuentra en la avenida Virgen de la Montaña.

Tres empleados

Aralia cuenta en la actualidad con tres empleados fijos, que serán reubicados en los otros negocios del grupo. En total, la plantilla estable de Bravo Hostelería asciende a 40 trabajadores. Esta cifra se incrementa cada vez que hay un evento con las contrataciones de extras para prestar los servicios.

El grupo Bravo, tal y como detalla en su página web, vincula sus orígenes a un nombre propio -ya desaparecido- en Cáceres: el restaurante El Puchero, que abrió sus puertas en la Plaza Mayor de Cáceres en 1986. La aventura la emprendieron los padres de los actuales socios.

En 1989 abrieron su segundo restaurante en Virgen de la Montaña. Y dos años más tarde, en 1991, estrenaron nave y restaurante en el polígono de las Capellanías. En 1992 montaron otro espacio de restauración en el centro comercial Ruta de la Plata. Catering San Jorge surgió en 1995. Y en 1999 nacieron las pastelerías La Guinda.

Los hermanos Bravo, vinculados a la desaparecida marca El Puchero, explotan el Castillo de la Arguijuela de Abajo desde 2021 después de que la sociedad que lo gestionaba entrara en concurso de acreedores

En 2003 los dueños del Complejo Álvarez presentaron un proyecto para construir un hotel en las instalaciones, pero no llegó a ejecutarse

Aralia nació en 2012, hace 13 años. Los hermanos Bravo se hicieron cargo entonces de todo el calendario de eventos del Complejo Álvarez. Antonio Álvarez, fallecido en 2011, fue el creador de este complejo, un clásico para la celebración de las bodas en Cáceres.

Trabajó desde joven en el Hotel Álvarez, propiedad de sus padres, que estaba ubicado en la calle Moret (donde en la actualidad está el Hotel Alfonso IX). Y con 39 años, en 1973, inauguró el Complejo Álvarez, en la carretera de Salamanca. Después, el negocio quedó en manos de sus hijos, que siguen siendo los propietarios del establecimiento.

El Complejo Álvarez presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) y cesó en su actividad a comienzos de 2012. En el momento de su cierre trabajaban en él diez empleados. En 2003 presentó un proyecto para construir un hotel, que no llegó a ejecutarse. Durante los años previos a la presentación del ERE la actividad había ido en descenso, aunque continuaba siendo un lugar de referencia para la vida social cacereña.

Poco después de su cierre, en el mes de febrero de 2012, trascendió que el actual grupo Bravo había alquilado este espacio. La gran diferencia es que dejó de abrir a diario, como lo hacía hasta entonces, y solo lo hacía en las fechas puntuales contratadas para atender eventos. Hasta ahora. La propiedad del complejo, que sigue en manos de la familia Álvarez, no ha decidido de momento qué hará con el recinto. Emplaza a la celebración de la junta de accionistas (prevista para el mes que viene) y del consejo de administración para arrojar luz sobre el futuro más inmediato del espacio.

En 2021 el grupo Bravo se quedó, en régimen de alquiler, con el Castillo de la Arguijuela de Abajo después de que la sociedad limitada que lo había explotado hasta entonces, liderada por el chef César Ráez, entrara en concurso de acreedores.