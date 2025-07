La apertura del hotel Hilton de Cáceres, prevista para este miércoles, se retrasa

El 30 de julio era la última fecha marcada en el calendario para la apertura del hotel Hilton en el Palacio de Godoy, ... el nuevo cinco estrellas de Cáceres. Pero finalmente las instalaciones no entrarán en funcionamiento este miércoles, tal y como se había previsto. El retraso, según han explicado a este diario desde el propio hotel, se debe a que el establecimiento está pendiente de una última autorización de la cadena para poder abrir sus puertas.

De momento, no se ha facilitado una nueva fecha de apertura. Pero se espera que sea en breve, ya en el mes de agosto.

No es la primera vez que el hotel Palacio de Godoy aplaza su apertura sobre una fecha ya anunciada. En un primer momento, su inauguración estaba prevista para el mes de diciembre de 2024. Más tarde, se apuntó al mes de abril. Después, se indicó el mes de junio. Y ahora se había fijado el 30 de julio para comenzar a funcionar. No obstante, la web de Hilton no permite hacer reservas en el establecimiento cacereño hasta el 1 de septiembre.

Hace una semana, el pasado día 22, este hotel acogió su primer acto con la inauguración la exposición de gorras de Montehermoso de María José González, la única persona que actualmente trabaja estas piezas. Su trabajo ha sido seleccionado para dar color al vestíbulo del Hilton. Durante la convocatoria, Fernando Palazuelo, promotor de este gran proyecto hotelero, mantuvo que la fecha de apertura sería el 30 de julio y que en esos momentos se estaba pendiente de recibir la verificación de la cadena y el visto bueno definitivo para su apertura total.

El hotel contará con 73 habitaciones. Será una realidad dos años y medio después del inicio de las obras. El pistoletazo de salida oficial se dio el 15 de febrero de 2023 con una visita al recinto que contó con la presencia de Guillermo Fernández Vara y Luis Salaya, presidente de la Junta de Extremadura y alcalde de Cáceres respectivamente en esa fecha. También estuvo Fernando Palazuelo. La inversión asciende a un total de 13 millones de euros. Hay que recordar que el Palacio de Godoy ha sido aportado por la Junta de Extremadura a través de Avante.

El hotel es la unión de dos edificios. Por un lado está el palacio renacentista levantado en el siglo XVI por Francisco de Godoy que se ha recuperado tal cual. Su acceso está por la plaza de Santiago. El otro edificio es de nueva planta y se ha edificado tras demoler el que había anteriormente, sin valor patrimonial. Este inmueble es el que da a la calle Zapatería y es el que se abre al jardín.

Joaquín Arimón es el director del nuevo cinco estrellas de Cáceres. Originario de Madrid, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector. Ya conocía Cáceres, ya que en 2013 asumió la dirección del hotel Palacio de los Arenales, también de cinco estrellas, situado en la carretera de Malpartida de Cáceres. La apertura del establecimiento ha generado medio centenar de empleos directos.

El Hilton de Cáceres evoca el viaje de ida y vuelta del conquistador con guiños en la estética y en su cocina. El mestizaje es una constante. Se ha contado con artesanos extremeños y de Perú en su decoración. El restaurante se llama Mamay Aldana, en recuerdo a María de Aldana, madre de Godoy. Al frente de sus fogones estará el chef Antonio Manuel Céspedes Rodríguez, natural de la localidad pacense de Ahillones (Badajoz). Este espacio tendrá grandes ventanales al jardín, en el que la flora autóctona se mezcla con la americana y crea una nueva zona verde de libre acceso en el casco viejo cacereño.