Antonio Campesino, en el Paseo de Cánovas: «Cuando lo conocí tenía albero sevillano en lugar de baldosas». JORGE REY

Antonio Campesino: «Si Cáceres no es un destino internacional es por la falta de AVE y aeropuerto»

Se cumplen 50 años de la llegada a la UEx del catedrático de Geografía Urbana y Regional, jubilado desde 2018

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:20

Antonio José Campesino Fernández (Zamora, 1948) no se muerde la lengua durante la entrevista, realizada con motivo de los 50 años de su llegada ... a la Universidad de Extremadura (UEx) en 1975, donde ha ocupado la cátedra de Geografía Urbana y Regional. Está jubilado desde 2018. Con motivo de la efeméride, promete ir desgranando cada semana en su blog personal algunos de los episodios más relevantes de este medio siglo.

