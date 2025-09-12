HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo de la presentación del proyecto de reforma de la avenida Virgen de la Montaña. HOY
Cáceres

Ángel Orgaz: «El PP tuvo cuatro concejales más en las elecciones, el proyecto de Virgen de la Montaña está avalado por la ciudadanía»

El portavoz municipal anima a la población cacereña a opinar en el proceso participativo de la reforma de la histórica avenida, aunque cree que tiene mucho respaldo social

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:30

«Este proyecto no es nuevo para la ciudadanía de Cáceres fue avalado de forma mayoritaria en las urnas por la ciudadanía, en las elecciones ... de 2019 tuvo siete concejales y en las últimas once, por tanto este proyecto está sobradamente avalado, se llegó a presentar con una recreación sobre cómo iba a quedar esa avenida, entiendo de que algunos se sorprendan de que se cumpla lo que se promete», declaró este viernes el portavoz municipal consultado sobre la respuesta y las críticas ciudadanas al proyecto. El colectivo Cáceres Verde instalará este sábado una mesa que se situará en el parque de Gloria Fuertes, junto a la Fuente Luminosa. La organización ha redactado diferentes modelos de alegaciones que ofrecerá a los ciudadanos para que, con su firma, rechacen la reforma de la avenida tal y como está planteada y respalden la conservación de la superficie actual.

