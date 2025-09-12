Ángel Orgaz: «El PP tuvo cuatro concejales más en las elecciones, el proyecto de Virgen de la Montaña está avalado por la ciudadanía»

«Este proyecto no es nuevo para la ciudadanía de Cáceres fue avalado de forma mayoritaria en las urnas por la ciudadanía, en las elecciones ... de 2019 tuvo siete concejales y en las últimas once, por tanto este proyecto está sobradamente avalado, se llegó a presentar con una recreación sobre cómo iba a quedar esa avenida, entiendo de que algunos se sorprendan de que se cumpla lo que se promete», declaró este viernes el portavoz municipal consultado sobre la respuesta y las críticas ciudadanas al proyecto. El colectivo Cáceres Verde instalará este sábado una mesa que se situará en el parque de Gloria Fuertes, junto a la Fuente Luminosa. La organización ha redactado diferentes modelos de alegaciones que ofrecerá a los ciudadanos para que, con su firma, rechacen la reforma de la avenida tal y como está planteada y respalden la conservación de la superficie actual.

Por otro lado el pasado miércoles se llevó a cabo en el Coade (Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura) un foro de debate sobre este proyecto, en el que afeó al Ayuntamiento que inicie el proceso participativo con el proyecto técnico ya entregado en el Ayuntamiento y con el inicio de las obras previsto para principios de 2026. «Es compatible, es el proceso que establece la ley sobre cómo hay que hacerlo, que es que una vez que está elaborado el proyecto y antes de licitar la ejecución de la obra debe abrirse un periodo participativo, por lo cual nosotros lo que hemos hecho es cumplir con lo que la ley establece a este respecto», señaló Orgaz, que animó a la ciudadanía a participar en este proceso y dijo que el Ayuntamiento va a escuchar todas las voces. «Hay un proyecto que viene a mejorar esa avenida y a partir de allí si vecinos, entidades públicas y entidades privadas tienen mejoras es ahora el momento y además estamos encantados». Recordó que hasta el día 16 el proceso participativo está abierto y que siempre que se pueda se incorporarán mejoras sobre lo previsto. «Las propuestas serán estudiadas por los servicios técnicos que son los que tendrán que valorar si son viables o no, si son viables se incorporarán antes de ejecutar la ejecución de ese proyecto, este equipo de gobierno se caracteriza por escuchar».

Estas declaraciones las hizo Orgaz en la rueda del prensa posterior a la junta de gobierno local, en la que se ha informado, entre otros asuntos, del inicio de las conversaciones con los grupos políticos para empezar las negociaciones sobre el presupuesto municipal del 2026. «Hemos sido capaces de acordar los primeros presupuestos de la legislatura con el grupo municipal de Vox y los segundos con el PSOE, lo que demuestra la capacidad de este equipo de gobierno de llegar a acuerdos y así esperamos que se produzca en estos terceros presupuestos, Cáceres no puede paralizarse ni un segundo, quedan muchos proyectos por ejecutarse y pedimos a los grupos municipales que tengan esa altura de miras».

A la par, la concejala de Participación Ciudadana, Jacobi Ceballos, ha anunciado que convocará de manera inminente los consejos de distrito iniciando así también el proceso de los presupuestos participativos.

Por otro lado, se anunció la instalación de material publicitario que quedará instalado en la ciudad para anunciar la VI Bienal de novela Mario Vargas Llosa, que se celebra en Cáceres entre los días 22 a 25 de octubre. Un total de 50 banderolas dobles se instalarán en distintos puntos de la ciudad, además de soportes triangulares.

Por otro lado se anunció la incorporación el pasado 1 de septiembre de siete nuevos agentes de la Policía Local, los siete mejores expedientes de la Academia. Estas incorporaciones se suman a mejoras como la galería de tiro, la modernización del control semafórico de la ciudad, las mejoras en la jefatura o la reorganización de diferentes unidades. Desde la Consejería de Interior y Diálogo Social de la Junta ha anunciado la concesión de una subvención dirigida a la dotación de equipamiento y material a las agrupaciones locales de Protección Civil para la adquisición de material.