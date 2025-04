«La ambulancia del SES tardó cuatro horas en recoger a mi madre»

Cristina Núñez Cáceres Domingo, 16 de junio 2024, 21:00 Comenta Compartir

Hace dos semanas operaron a la madre de Mari Ángeles Campos de las piernas en el hospital privado Parque San Francisco de Cáceres, a donde fue derivada por el SES tras dos años y medio en lista de espera. Tras la intervención esta mujer de 78 años inició la rehabilitación en la misma clínica. Sus problemas de movilidad hace que requiera de las ambulancias del SES (un servicio que brinda la empresa adjudicataria Ambuvital) para trasladarla desde su domicilio hasta el centro hospitalario y de vuelta a su casa, en el cercano barrio de San Marquino.

El pasado día 6 de junio, tras salir de una sesión de rehabilitación, esperaron a que llegara el vehículo sanitario para volver a su domicilio. Tenía que llegar a las 12.30, pero no apareció hasta las 16.15. «Tuvimos que llamar siete veces, más dos la chica de recepción», cuenta Mari Ángeles con una considerable indignación. En este lapso de tiempo esta mujer sufrió una subida de azúcar y se quedó sin tensión. «Me dijeron que a mi madre le podía haber dado un infarto». Agradece que la atendieran de este pico glucémico en la San Francisco mientras continuaba la espera. «Sabemos que siempre llegan con retraso, por eso llamé a las 13.30 y continué llamando, a la sexta vez me pusieron con centralita y le comenté el caso, me puse muy nerviosa, no me contestaron bien, me faltaron el respeto, ahí empezó todo y ya no me hicieron caso».

Con lo puesto

Tuvo que hacer frente a las cuatro horas de espera sin dinero y prácticamente con lo puesto. «Siempre llevo dinero en la mochila, le podía haber comprado cualquier cosa, pero no me llevé nada más que el móvil y las llaves». Se vio desamparada en ese momento.

Sí quiere recalcar que se siente bien atendida por los técnicos que brindan su servicio. «Ellos son muy atentos y súper serviciales, pero lo que no puedes pedir a un trabajador es que venga de una diálisis de Alcuéscar a por una persona que le ha dado 400 de azúcar corriendo, les tienen explotados». Esta mujer dice que no son el único caso en la ciudad. «Funciona muy mal».

Esta usuaria valora el trabajo de los técnicos, pero considera que no fue bien tratada por el personal de centralita

El SES lamenta estas situaciones pero no entra en detalles sobre los motivos concretos que denuncia esta paciente

El servicio no ha mejorado en las últimas jornadas, según indica Mari Ángeles Campos, cuya madre continúa con la rehabilitación. «Llevamos unos días muy malos», indica gráficamente. No ha logrado que los dos técnicos que necesita lleguen a la vez y a tiempo. «Todas las mañanas la misma guerra, la tienen que recoger a las 10.30, primero viene uno en una ambulancia y tenemos que esperar a un segundo, pero eso hace que tarde mucho, el servicio tarda mucho», repite. Las escaleras y el desnivel de las calles requieren la presencia de dos técnicos. «La primera vez mandaron solamente a una persona y pedimos ayuda a un vecino, pero se le escaparon los mangos de la silla y casi vuelca por las escaleras, ha cogido muchísimo miedo, si saben qué tienen que ir dos técnicos, ¿por qué nos hacen esperar?» lamenta esta mujer, que quiere dar a conocer públicamente su experiencia.

Tras consultar este diario al SES por este caso, el gabinete de prensa asegura «lamentar mucho este tipo de situaciones» y asegura trabajar «de forma permanente para cubrir las necesidades de todos los extremeños», aunque no entra en detalles sobre lo vivido por Mari Ángeles porque «el SES no informa sobre casos particulares».