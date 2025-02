«Voy a pedirle a Pedro Sánchez que Almaraz no se cierre sin una alternativa»

Álvaro Sánchez Cotrina (Cáceres, 1986), reemplaza como secretario provincial del PSOE cacereño a Miguel Ángel Morales, que llevaba casi 13 años en el cargo ... y a quien considera uno de sus padres políticos. Alcalde de Salorino desde 2011 y actual diputado autonómico, Cotrina aspira a conseguir en el congreso de los días 22 y 23 de marzo el mismo nivel de apoyo a su nueva ejecutiva que le ha permitido a él ser elegido sin necesidad de pasar por unas primarias.

–¿Qué le lleva a dar este paso? Si es posible no me diga que porque se lo han pedido los militantes.

–Es que es así. No quiero tirar de tópico, pero es que me lo han dicho muchos compañeros y compañeras. También es cierto que yo me encontraba preparado y creo que puedo representar a una nueva generación del partido, con un cambio de rumbo y unos rostros diferentes en la organización. Sin ampliar la base de militantes será imposible que las elecciones nos salgan bien en 2027.

–¿Tenía la sensación de que el partido le debía algo después lo que pasó en 2023, cuando todo parecía encaminado a que usted presidiera la Diputación y al final fue Miguel Ángel Morales?

–No. El partido nunca debe nada, nosotros le debemos al partido. ¿Yo sería hoy diputado en la Asamblea sin el partido? No. Son los partidos los que nos sitúan en una lista y nos dan la oportunidad de trabajar por unas ideas, en mi caso las de una persona abiertamente socialdemócrata. Yo sé que entonces estaba en las quinielas de mucha gente, pero estas cosas hay que naturalizarlas.

–¿Tiene decidido el equipo que le va a acompañar en la ejecutiva provincial?

–Bueno, algún nombre tengo en la cabeza. He estado viendo modelos distintos de organigrama. Me gustan los de Córdoba o los del País Vasco, que son organizaciones modernas, muy abiertas y con gente talentosa en los puestos de responsabilidad, preparada, formada y competente en cada área. Es evidente que también tendrá que haber equilibrio, porque hay gente que siempre reivindica unos espacios. Tendremos que ver si esas reivindicaciones son justas, porque no quiero cuotas por el hecho de que una agrupación sea más o menos grande. Si alguien quiere una cuota porque estuvo con no sé quién o con no sé cuál, que ni llame a la puerta del despacho.

–¿Lara Garlito estará?

–No está decidido, pero es verdad que Lara es una amiga, yo la representé en su candidatura y tenemos una conexión política importante. Es un perfil muy potente y tiene un apoyo mayúsculo en la provincia de Cáceres.

–¿Esther Gutiérrez?

–Yo me siento apoyado tanto por Lara como por Esther, si no no podría tener una candidatura de consenso y unidad. Necesitamos gente que dé confianza. Además tienen perfiles distintos, el de Lara más académico y amable, y el de Esther más combativo y de gestión, y ese es un equilibrio que a mí me vendría fenomenal. De ahí a que les haya pedido que entren en la ejecutiva, a día de hoy no lo he planteado.

–¿Habrá continuidad con nombres como Eduardo Béjar? [actual secretario de Organización].

–Yo me llevo muy bien con Eduardo, y de hecho es una de las personas que ha facilitado que yo esté aquí hoy. Yo planteo una renovación, pero desde luego no va a ser al cien por cien y contaré con perfiles que están en la ejecutiva actual.

Ampliar Álvaro Sánchez Cotrina durante la entrevista. Jorge Rey

–Antes mencionó un cambio de rumbo respecto a la etapa de Miguel Ángel Morales. ¿A qué se refiere? ¿No le gusta el rumbo que llevaba el PSOE?

–A ver, cuando se dicen frases categóricas hay que puntualizarlas. Es un tiempo diferente y él tenía unos planteamientos diferentes, porque llegó en el año 2012 cuando el partido estaba muy mal y se planteó el objetivo primordial de recuperar la Diputación, que el PSOE había perdido en 2011 por primera vez en la democracia. Nosotros no estamos ahora en ese panorama. No nos diferencian tanto las cuestiones a abordar como las épocas que nos han tocado. Y que no se olvide que yo he estado hasta el final en el proyecto político de Miguel Ángel y me siento también hijo político de él.

–En las primarias regionales apoyó primero a Lara Garlito y después a Esther Gutiérrez. ¿Cómo es su relación actual con Miguel Ángel Gallardo?

–Tengo una buena relación con el secretario regional. Aspirar por mi parte a una candidatura de unidad ha hecho que hable con mucha gente de su entorno y que entienda mejor su proyecto, porque es cierto que en las primarias hay muchos roces que generan mucha tensión. Yo me reuní con Gallardo unos días antes de anunciar mi candidatura. Lo dejé para el final para poder plantearle una serie de apoyos que estaban ya muy cerrados, y él vio que había solidez en los números que le estaba presentando. Él no quería en este momento guerras internas que debiliten el partido, y entiendo que ha colaborado y contribuido a que me lo pongan fácil para conseguir un proyecto unido.

–¿Sin ese, digamos, visto bueno de Gallardo, no se habría presentado?

–Yo me habría presentado sí o sí, porque quería dar un paso al frente valiente y sin miedo a nadie.

–¿Qué opina de la gestión del partido que lleva Gallardo? ¿Comparte todo lo que hace?

–A ver... El 93% de los delegados de un congreso le ha dado un apoyo manifiesto a Gallardo. Está haciéndose con la organización, y no podemos hacer mucho balance porque lleva nueve meses y se le han cruzado dos primarias de por medio. No ha podido desplegar todavía su proyecto para el partido. No podemos exigir que haya ya resultados y que eso se refleje en las encuestas mañana. Sí me ha gustado que haya asumido compromisos como la comarcalización, acercarse al territorio o ser mucho más conocido en la provincia de Cáceres. Ha anunciado que va a incorporarse a la Asamblea de Extremadura, y yo soy de los que opinan que tendría que estar ya.

–Su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Morales, es una de las voces más rotundas contra el cierre de Almaraz. ¿Cuál es su posición?

–La misma, porque además es la del partido a nivel regional desde que Guillermo Fernández Vara planteó en 2019 el modelo de reindustrialización de la zona. Todos sabemos que la central en algún momento va a cerrar, y cuando pase debemos tener previsto un modelo alternativo. Hasta que eso sea así, el PSOE siempre va a defender la continuidad de la central. Ahora bien, sobre lo de ayer en Madrid [el voto en contra del grupo socialista en el Congreso el pasado miércoles a una proposición no de ley del PP para alargar la vida de las centrales nucleares], el PP puede decir que el PSOE vota en contra de la continuidad de la central, pero no era eso lo que se votaba, sino que se exima de impuestos a las eléctricas.

–Esa era una formulación secundaria, el primer punto de la proposición era extender la vida útil de las nucleares.

–El matiz que ha determinado el voto en el Congreso esta semana ha sido el tema impositivo.

–¿Entonces usted hubiera votado en contra de la proposición si hubiera sido diputado?

–Sí, porque lo que se estaba planteando era un modelo distinto al que yo defiendo, que es que las eléctricas paguen la limpieza porque son las que se llevan el beneficio económico. Además, el foco no tiene que ir solo al Gobierno. Las empresas se han sentado a planificar un cierre porque están apostando por modelos diferentes. ¿Sucedería el cierre si las empresas dicen que están dispuestas a continuar? A día de hoy esa afirmación no la tenemos, y tampoco sabemos si la presidenta de la Junta se ha sentado con ellas para convencerles de que pidan la prórroga, como hizo Fernández Vara en 2019.

–¿El PSOE de Extremadura se ha sentado con Pedro Sánchez para pedirle que mantenga abierta la central?

–El PSOE de Extremadura tiene que tener una voz autónoma en la defensa de los intereses de esta tierra. Ahora, yo no quiero ser un dique de contención de Gallardo y tengo que defender esta provincia. Como secretario provincial, quiero reunirme con Pedro Sánchez y plantear el modelo que defendemos, que es que Almaraz no se cierre sin una alternativa de industrialización.