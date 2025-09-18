HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Parque eólico Merengue II en Plasencia, uno de los dos activos actualmente en Extremadura. HOY

La alemana ABO Energy promueve su segundo gran parque eólico en Cáceres

La multinacional inicia los trámites para una infraestructura con 17 aerogeneradores y una planta fotovoltaica que suman casi 200 MW en los términos municipales de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar

Claudio Mateos

Claudio Mateos

Cáceres

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:01

La filial en España de la multinacional alemana ABO Energy ha presentado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el ... documento de inicio para la tramitación ambiental del proyecto de hibridación 'Cruz Colorada', que contempla la construcción de un parque eólico de 115,6 megavatios (MW) y una instalación solar fotovoltaica de 81,91 MW. El proyecto se desarrollaría en los términos municipales de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres, en unos terrenos al oeste de la N-630, entre las ermitas de la Virgen del Prado y la Virgen de la Luz.

