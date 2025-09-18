La alemana ABO Energy promueve su segundo gran parque eólico en Cáceres

La filial en España de la multinacional alemana ABO Energy ha presentado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el ... documento de inicio para la tramitación ambiental del proyecto de hibridación 'Cruz Colorada', que contempla la construcción de un parque eólico de 115,6 megavatios (MW) y una instalación solar fotovoltaica de 81,91 MW. El proyecto se desarrollaría en los términos municipales de Cáceres, Arroyo de la Luz y Casar de Cáceres, en unos terrenos al oeste de la N-630, entre las ermitas de la Virgen del Prado y la Virgen de la Luz.

Se trata del segundo proyecto de parque eólico que promueve ABO Energy en la provincia de Cáceres. En julio de 2024 inició los trámites para la construcción de 39 aerogeneradores, con 265 megavatios de potencia instalada, en Casas de Millán. Actualmente solo hay dos instalaciones de este tipo funcionando en Extremadura, que son los parques Merengue I y II en Plasencia, ambos de Naturgy.

El parque eólico 'Cruz Colorada' contempla 17 aerogeneradores de 6,8 MW de potencia cada uno, con un rotor de 163 metros de diámetro y altura una total de 199,5 metros. Estos aerogeneradores estarán interconectados mediante una red subterránea en 33 kV y contarán con centros de transformación individuales para la elevación de la tensión, así como con sistemas de control y monitorización que permitirán la integración de toda la producción en la red interna del parque. según consta en el documento de inicio.

Planta solar

Por su parte, la instalación solar fotovoltaica dispondrá de 131.058 módulos fotovoltaicos instalados sobre estructuras de seguimiento a un eje, que permiten optimizar la captación de la radiación solar. Contará con 232 inversores con una potencia pico total de 81,91 MWp, que se transformará en una potencia nominal en corriente alterna de 74,24 MW. La evacuación de la energía generada se realizará a través de 17 centros de transformación que elevarán la tensión a 33 kV.

Tanto la planta solar como el parque eólico estarán integrados mediante un sistema de monitorización y un controlador de planta de potencia encargado de gestionar la hibridación de ambos recursos y coordinar la entrega de electricidad a la red.

La energía conjunta generada será evacuada mediante una subestación elevadora 220/33 kV situada en el entorno del proyecto. Desde dicha subestación partirá una línea aérea de evacuación de 220 kV y 14,45 kilómetros de longitud, que conectará directamente con la subestación de Red Eléctrica de España Los Arenales, ubicada en el término municipal de Cáceres.

La superficie de estudio del proyecto alcanza las 75.803 hectáreas en torno a los elementos de la instalación, con una altitud media de 450 metros sobre el nivel del mar. La distribución de los aerogeneradores se ubica en terrenos clasificados con diferentes niveles de sensibilidad ambiental. Seis de ellos se encuentran en zonas de sensibilidad moderada, nueve en áreas de sensibilidad alta y dos en áreas de sensibilidad muy alta. La planta fotovoltaica se sitúa principalmente en terrenos de sensibilidad alta y muy alta, lo que requerirá de medidas específicas de prevención y corrección en la fase de ejecución.

El documento de inicio identifica un conjunto de posibles afecciones medioambientales que deberán analizarse en detalle durante la elaboración del estudio de impacto ambiental. En la fase de construcción se contemplan impactos asociados a la generación de polvo, ruidos, movimientos de tierras y tránsito de maquinaria pesada, así como la posibilidad de vertidos accidentales de aceites u otras sustancias contaminantes. Durante la fase de explotación se consideran posibles afecciones por el riesgo de incendios forestales, clasificados como de probabilidad media en la zona de estudio, así como alteraciones derivadas de la ocupación de suelos y de la interacción con especies de fauna y flora protegidas. En la fase de desmantelamiento, los riesgos se relacionan con la retirada de equipos y el movimiento de escombros y materiales residuales.

Espacios protegidos

El área de implantación se encuentra próxima a diversos espacios naturales protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000. Entre ellos figuran el ZEC Embalse Arce de Abajo y varias Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), como Charca Arce de Abajo, Embalse de Brozas, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes, y el Complejo Los Arenales. La presencia de estas zonas obliga a realizar una evaluación específica de repercusiones, especialmente en lo relativo a especies de aves esteparias y acuáticas. En materia de flora y hábitats se destacan especies como marsilea batardae, así como formaciones de interés comunitario, entre ellas dehesas de encinas y alcornoques, brezales y estanques temporales mediterráneos.

El documento señala que, aunque se prevén impactos locales en el entorno inmediato del proyecto, estos deberán ser objeto de medidas de mitigación y restauración ambiental, garantizando la compatibilidad de la actuación con la conservación del medio natural. Asimismo, se pone de relieve que el proyecto responde a «la necesidad de impulsar infraestructuras energéticas renovables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar en los compromisos de descarbonización asumidos por España y por la Unión Europea».