Aldea Moret acoge este domingo su Carrera Popular Solidaria

Redacción

CÁCERES.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 02:00

La asociación de ayuda a personas en exclusión social Aldea Utopía ha organizado en Cáceres la XII Carrera Popular Solidaria Aldea Moret, que se celebrará hoy domingo, a partir de las 10.00 horas con salida y meta en la calle Río Ródano del popular barrio cacereño.

La prueba contará con una carrera de 10 kilómetros, con una edad mínima permitida de 16 años cumplidos el día de la prueba y tiempo máximo para completar la distancia de 1 horas y 30 minutos, y carreras infantiles, para menores hasta 15 años de edad. Estas pruebas serán no competitivas.

También se dispone de un dorsal 0, solo colaborativo, pensado para todas aquellas personas que deseen apoyar la causa sin necesidad de participar en la prueba. Habrá trofeos para los tres primeros y tres primeras participantes de la clasificación general de la carrera de 10 kilómetros.

La salida de la prueba de 10 kilómetros será a las 10.00 horas y las carreras infantiles comenzarán después de la distancia de adultos. Habrá un punto de avituallamiento intermedio en el kilómetro 5 para los participantes de la prueba de 10 kilómetros y otro en la zona de meta, común a todas las distancias.

La concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, señaló que el equipo de Gobierno apoya estas iniciativas que «fomentan la convivencia entre la ciudadanía, y los valores que conlleva el deporte entre los niños y jóvenes».

«Es una muestra más de la importancia que tiene el deporte en la ciudad, con la promoción del deporte base, y la apuesta por el deporte como sinónimo de salud, de integración social, de respeto y educación. Y también la implicación ciudadana en todas las actividades», indicó Rodríguez, quien recordó el nombramiento de Cáceres como Ciudad Europea del Deporte en 2026.

Los participantes pueden recoger su dorsal y camiseta, el mismo día del evento en la carpa de la oficina técnica, situada en la zona de salida y meta, presentando el justificante de inscripción junto al DNI del titular.

