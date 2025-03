El alcalde de Cáceres responde a la pérdida de tres millones para la muralla: «El proyecto lo presentó el Gobierno de Salaya»

El alcalde de Cáceres echa la vista atrás para explicar lo sucedido con la pérdida de una ayuda de tres millones de euros que ... debía permitir continuar con el arreglo de la muralla en una siguiente fase. «Es un proyecto que presentó el Ejecutivo de Luis Salaya en el año 2022. Lo sacó el Ministerio y permitía actuar en la muralla. No se ha concedido porque no cumplimos los requisitos mínimos, no llegamos a los 50 puntos exigidos para optar a esta subvención», puntualiza Rafael Mateos.

El primer edil ha dado explicaciones por este asunto, que supone un nuevo revés para la recuperación del lienzo almohade, unido a la pérdida de la ayuda del Ministerio de Transportes para la fase dos y su judicialización, unida al abandono de la constructora.

En este sentido, la portavoz socialista, Belén Fernández, ha insistido en la necesidad de volver al consenso para proteger el monumento. «Un ejemplo de esta desatención es la muralla de Cáceres, símbolo clave de nuestra identidad y nuestra declaración como Patrimonio de la Humanidad, y que no puede seguir esperando», señala la edil socialista. Pide retomar las obras que sean necesarias «a través del 2% cultural». «No es solo un monumento, es el emblema que conecta nuestra ciudad con su historia y, por tanto, merece una atención prioritaria y decidida», incide en unas manifestaciones en las que añade que la prioridad debe ser la propia muralla, frente a esa solicitud de ayuda que hizo al Ministerio de Transportes con el 2% cultural para la Era de los Mártires.

«No se ha concedido porque no cumplimos los requisitos mínimos, no llemaos a 50 puntos«, dice el alcalde sobre la ayuda perdida, que recuerda fue diseñada por el anterior Ejecutivo

«El PSOE insiste en la necesidad de proteger el patrimonio y volver al consenso sobre la muralla para la consolidación de este monumento tan esencial», menciona el grupo socialista en una nota en la que la portavoz alude a la reforma del coso, «problemas relacionados con la titularidad» así como «las dudas sobre su utilidad como recinto para espectáculos públicos». «La muralla no puede seguir siendo relegada mientras nos enredamos en proyectos, como el de la plaza de toros, que presentan serios obstáculos y no ofrecen las garantías necesarias para la conservación patrimonial», refrenda.

«La muralla no puede seguir siendo relegada mientras nos enredamos en proyectos, como el de la plaza de toros, que presentan serios obstáculos» Belén Fernández Portavoz del PSOE

Pero el primer edil cuestiona los planteamientos de la portavoz del grupo municipal del PSOE y recalca que si Cáceres ha perdido ahora la subvención estatal de tres millones se ha debido a que el proyecto que presentó en su día el Gobierno socialista local no tenía la calidad suficiente. «No se ha concedido porque no cumplimos los requisitos mínimos, no llegamos a los 50 puntos exigidos», zanja Mateos.

«Es un proyecto de 2022 que se resuelve en 2024», ha destacado esta mañana Mateos, en referencia al retraso del Ministerio. La misma situación, entiende, se da con respecto al 2% cultural ya que se abrió en septiembre de 2023 y aún sigue a la espera. «No optamos al 2% cultural para la muralla porque todos los grandes paños estaban asignados a distintas subvenciones. Lo explicamos en su momento y optamos acudir con la plaza de toros». El alcalde lo detalla: «Fase uno, terminada; fase dos judicializada y perdida la subvención y perdida la ayuda en la anterior legislatura; fase tres en redacción el proyecto, con cargo al plan Impulsa que se concedido a las Ciudades Patrimonio». Concluye que había una fase más, «que es la que se ha denegado ahora, viene de la anterior legislatura», afirma.

Audiencia Nacional

Sobre la fase dos, que está en los juzgados y supuso la pérdida de la subvención, en este caso ya concedida, por cambios en el proyecto, Mateos cree que el caso debe estar resuelto antes de final de año. «La semana pasada hubo una declaración testifical de un perito, un arquitecto. No había podido en su momento. Debe haber resolución por la Audiencia Nacional este año», confirma. A su vez, defiende que puesto que hay una partida en el presupuesto para retomar las obras y la empresa no está dispuesta a hacerlo, se va a optar por «una resolución del contrato por causa imputable al contratista». «No hay razón para no ejecutar las actuaciones. Existe crédito, el estudio arqueológico está y el ambiental también. Una vez que se le requiere al adjudicatario que inicie las obras y no lo hace, iremos a una resolución de contrato culpable», remarca Rafael Mateos.