Abierto el proceso para aportar ideas a la gran reforma de Virgen de la Montaña de Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha iniciado el proceso de participación ciudadana para la remodelación de la avenida Virgen de la Montaña. El ... borrador del proyecto completo se ha colgado este martes en la web municipal y durante los próximos 20 días hábiles los ciudadanos que lo deseen podrán presentar propuestas y realizar aportaciones al documento.

El proyecto, dotado con un presupuesto de 2,7 millones de euros, es una de las grandes actuaciones estratégicas incluidas en el programa electoral del alcalde Rafael Mateos, quien se ha mostrado convencido de que esta reforma «va a revitalizar el centro de Cáceres» y «recuperar esta vía como punto real de encuentro para todos los cacereños y cacereñas».

Además de colgarlo en la web, el Ayuntamiento remitirá información sobre este proceso participativo mediante correo electrónico a todas las entidades inscritas en el registro municipal.

El proyecto ha sido realizado por la empresa Uniges, que fue la adjudicataria además de la dirección de obras y coordinación de seguridad y salud de la remodelación por un importe de 105.257 euros.

Los más llamativo de la reforma de esta avenida, de 10.500 metros cuadrados de superficie y 350 metros de longitud por 30 de anchura, es que el bulevar central actual se desplaza a un lado y se une al acerado (de los pares, donde se encuentra el colegio Prácticas) con el fin de crear un gran corredor peatonal. Habrá dos carriles de circulación, uno en cada sentido en la zona de los números impares (la de la Subdelegación del Gobierno) y además se ensanchará la acera de este lado. La calzada medirá siete metros. Los vehículos pasarán a estacionar en línea ambos márgenes de esta calzada. Habrá 72 plazas para coches y 14 para motos y bicicletas.

El alcalde aseguró al presentar el proyecto en julio que se mantendrá el mismo número de árboles que hay en la actualidad: 149, aunque algunos de los existentes tengan que ser trasplantados a otro lugar. En estos casos se plantarán ejemplares nuevos. Ha que recordar que esta reforma ha levantado fuertes críticas por parte de los colectivos ecologistas de la ciudad, al temer la pérdida de la masa arbórea de la avenida por la intervención.

Al otro lado de la calle, en los números impares, se va a doblar el ancho de la acera, que pasará de los dos metros actuales a cuatro. El pavimento que se empleará en toda la reforma será de hormigón con unas losas de gran formato en un color en sintonía con el entorno y con un tratamiento especial en la superficie que facilite la limpieza.

Zona ajardinada

En la zona peatonal, la de los números pares, está prevista la creación de una franja ajardinada de cuatro metros y medio que combinará árboles con césped. Habrá bancos, zonas con plantas y se instalarán farolas de doble brazo para multiplicar la iluminación de la avenida.

El proyecto contempla la señalización de cinco pasos de peatones en toda la avenida (el que hay más próximo a la avenida de España se adelantará y se ubicará justo en la esquina del Chalé de los Málaga para cruzar en línea recta hacia la joyería que hay en la otra acera) y la creación de una zona de carga y descarga. Se renovará, además, toda la red de abastecimiento y saneamiento.

Las asociaciones conservacionistas Adenex, Cáceres Verde y Ecologistas en Acción de Cáceres han criticado este proyecto de remodelación de la avenida. Consideran que supondrá la destrucción del paseo central, el cual aseguran que tiene un importante valor histórico y cultural y resaltan es una importante seña de identidad de la ciudad. Advierten también de que el proyecto supondrá una disminución de las zonas verdes y un aumento del hormigón en el pavimento, por lo que previsiblemente se producirá un aumento de las temperaturas en la avenida.