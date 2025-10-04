Gema Gallego Escudero (Cáceres, 1974) ha crecido en Valdesalor, entidad local menor de Cáceres. Aquí, asegura, surgió su vinculación con el movimiento asociativo. En ... la actualidad es la presidenta vecinal de esta pequeña localidad y, desde el pasado martes, se ha convertido en la dirigente de la Agrupación Vecinal de Cáceres para los próximos cuatro años. Con su nombramiento y el de la nueva directiva, el colectivo abre una nueva etapa y deja atrás el capítulo marcado por la dimisión hace un año de su anterior dirigente, José Antonio Ayuso, al que 20 asociaciones acusaban de «mala gestión, irregularidades y falta de transparencia financiera».

Es la mayor de tres hermanos. Casada y madre de dos hijos, de 20 y 16 años, tiene tres titulaciones: es técnico en informática, en integración social y también ha estudiado administración y finanzas. En la actualidad es la delegada en Extremadura de la Fundación Ecca Social, un colectivo que trabaja y acompaña a personas en situación de vulnerabilidad en su inserción social y laboral. Es, además, la secretaria de Cavex (Confederación de Asociaciones Vecinales de Extremadura).

–Ha estado al frente de la gestora que se ha hecho cargo durante el último año de la Agrupación, que ahora preside. ¿Cómo dio el salto desde Valdesalor a la Agrupación?

–Yo aterrizo en la Agrupación Vecinal porque un día me llamaron de la candidatura de José Antonio Ayuso para acompañarles en la anterior junta directiva y decidí entrar.

–¿Y qué pasó después?

–Vi que eso no funcionaba. Todas las personas que estábamos en la junta directiva teníamos nuestros problemas con el antiguo presidente y tomamos la decisión de crear una gestora. La Agrupación Vecinal tiene que trabajar por la participación ciudadana y por los barrios. No creíamos que eso se estuviese haciendo.

–Se llegó a proponer una moción de censura contra su antecesor en el cargo...

–Sí, pero no hizo falta llevarla a cabo porque dimitió.

–¿Cómo están actualmente las cuentas de la Agrupación?

–Las cuentas están saneadas. Cuando cogimos la gestora lo primero que hicimos fue sanear esas cuentas y justificamos la subvención del 2024. La ejecutamos de forma correcta dentro del tiempo que tuvimos. Contactamos con todas las asociaciones vecinales para ver cuáles están activas, cuáles no, quién necesitaba apoyo... Una vez que hemos conseguido todo esto, hemos tomado la decisión de seguir un poquito para adelante.

–¿Pero encontraron algo raro en la Agrupación cuando crearon la gestora?

–No, raro no, sino mal gestionado. Tampoco te puedo decir que haya habido desfalco ni ninguna cosa rara. Nadie se ha llevado dinero de ningún sitio.

–¿En qué se va a notar esta nueva etapa de la Agrupación?

–Empezamos a trabajar con un compromiso con los vecinos y vecinas de Cáceres. Impulsamos la participación ciudadana activa y fomentamos el asociacionismo porque es un pilar fundamental para el desarrollo de la comunidad. Y luego tenemos un compromiso también que es crear una red sólida de colaboración, una red que incluya también al tejido empresarial local y a las administraciones públicas.

–¿Cuántas asociaciones hay dentro de la Agrupación?

–Hay 28 inscritas, de las que 23 están activas. Y se están creando nuevas asociaciones.

–¿Cuáles son?

–Se va a crear una en El Rodeo, se ha registrado otra hace muy poco en el R-66 y se ha activado de nuevo la de La Cañada.

–La gestora que presidía se opuso al traslado del mercado franco desde Vegas del Mocho. Finalmente, el Ayuntamiento ha dejado en pausa el cambio de ubicación hasta tener lista la parcela definitiva de Mejostilla donde se instalarán los puestos.

–No, no. La verdad es que tampoco era eso. Lo que sí teníamos muy claro, y todo fue a través de decisión por asamblea, es que no queríamos el mercadillo en ningún barrio o ninguna calle que obstaculizara la entrada a ningún tipo de vivienda o sus garajes. Esa era nuestra única línea roja, la única que pusimos. Nosotros jamás hemos dicho dónde había que poner el mercadillo. Son los técnicos los que tienen que considerar y ver si el mercadillo es viable en un sitio o en otro, siempre y cuando cumpla nuestro objetivo. Es una decisión del Ayuntamiento y de los técnicos, no nuestra.

–¿Qué proyectos o actuaciones concretas tienen para estos próximos cuatro años?

–Empezamos ahora a trabajar sobre todo con el tema de los presupuestos participativos. Ahí tenemos mucho que decir, mucho que aportar en nombre de los vecinos. Vamos a defender todos los recursos que necesita Cáceres, tanto en sanidad, en vivienda, en empleo o en todo lo que sea necesario.

–Es la primera mujer que preside la Agrupación...

–En Cáceres hay muchas mujeres al frente de asociaciones vecinales. Es verdad que luego, dentro de los movimientos un poco más amplios, como las federaciones, en este caso no ha habido oportunidad hasta ahora. Pero yo creo que ha sido algo casuístico. Creo que las mujeres cada día tenemos más que decir, tenemos más que aportar y, por supuesto, sin dejar nunca al hombre atrás. Venimos a trabajar juntos y juntas.

–Le acompañan siete vocales en la nueva junta directiva. ¿Quién de ellos ocupará la vicepresidencia?

–Todavía no lo sabemos. Esta semana que viene nos reuniremos y veremos cómo repartimos los cargos.

–¿Cómo calificaría este ciclo que acaba de abrir la Agrupación?

–Empezamos una nueva etapa. Vuelvo a decir que en la Agrupación Vecinal en Cáceres hay un trabajo muy bueno de muchos años. Ha sido durante los últimos dos cuando ha estado más de capa caída, pero la Agrupación Vecinal es una agrupación con fuerza. Mantendremos proyectos que ya se venían realizando con anterioridad pero venimos a hacer algo nuevo que es, sobre todo, trabajar por los distritos, por los barrios, por la ciudad, por los vecinos y por la participación ciudadana. Eso es lo más importante ahora mismo.