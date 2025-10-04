HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Gema Gallego, este martes en la avenida de Hernán Cortés tras ser elegida presidenta de la Agrupación Vecinal. JORGE REY

Gema Gallego Escudero

Presidenta de la Agrupación vecinal
«En la Agrupación Vecinal de Cáceres no ha habido desfalco ni nada raro; estaba mal gestionada»

Liderará durante los próximos cuatro años el colectivo que agrupa a 23 asociaciones de vecinos de la capital cacereña

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Sábado, 4 de octubre 2025, 07:40

Comenta

Gema Gallego Escudero (Cáceres, 1974) ha crecido en Valdesalor, entidad local menor de Cáceres. Aquí, asegura, surgió su vinculación con el movimiento asociativo. En ... la actualidad es la presidenta vecinal de esta pequeña localidad y, desde el pasado martes, se ha convertido en la dirigente de la Agrupación Vecinal de Cáceres para los próximos cuatro años. Con su nombramiento y el de la nueva directiva, el colectivo abre una nueva etapa y deja atrás el capítulo marcado por la dimisión hace un año de su anterior dirigente, José Antonio Ayuso, al que 20 asociaciones acusaban de «mala gestión, irregularidades y falta de transparencia financiera».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Campomayor florece de nuevo: vuelve su Fiesta de las Flores
  2. 2 Muere un trabajador en Torrefresneda tras sufrir un accidente y quedar atrapado en una máquina agrícola
  3. 3 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  4. 4 No es Santorini: este idílico rincón está en un pueblo de Extremadura de poco más de mil habitantes
  5. 5 Un hombre sufre la fractura de un brazo en el choque de un autobús urbano con un coche en Badajoz
  6. 6

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  7. 7

    Los médicos extremeños, en huelga: «Las jornadas laborales son sangrantes»
  8. 8

    4.000 médicos del SES están llamados a la huelga este viernes contra el Estatuto Marco
  9. 9 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  10. 10

    Trifulca política entre el Gobierno local y Valdés por la plaga de palomas en Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «En la Agrupación Vecinal de Cáceres no ha habido desfalco ni nada raro; estaba mal gestionada»

«En la Agrupación Vecinal de Cáceres no ha habido desfalco ni nada raro; estaba mal gestionada»