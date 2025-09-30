Gema Gallego se convierte en la nueva presidenta de la Agrupación Vecinal de Cáceres Durante el último año ha estado al frente de la gestora que se hizo cargo del colectivo tras la dimisión de su último dirigente

En primer plano, Gema Gallego, nueva presidenta de la Agrupación Vecinal de Cáceres, y tras ella los integrantes de la junta directiva.

María José Torrejón Cáceres Martes, 30 de septiembre 2025, 20:48

Gema Gallego Escudero (Cáceres, 1974) se ha convertido este martes en la nueva presidenta de la Agrupación Vecinal de Cáceres y en la primera mujer que accede a este cargo. La suya era la única candidatura que había para ocupar este puesto, vacante desde hace un año tras la dimisión de su último dirigente, José Antonio Ayuso. Gallego ha sido elegida por unanimidad al obtener el respaldo de las 22 asociaciones vecinales que han ejercido su derecho a voto. En la Agrupación Vecinal hay un total de 28 colectivos vecinales inscritos, de los que 23 están activos.

En el transcurso de la asamblea extraordinaria celebrada en la sede de la Agrupación, situada en la avenida de Hernán Cortés de la capital cacereña, se han validado las siete candidaturas presentadas para ocupar las vocalías. Forman, por tanto, parte de la junta directiva de la renovada Agrupación José Alberto Iglesias Pacheco (de la asociación vecinal El Junquillo), Santiago Márquez Durán (Sierra de las Mosca), Rosa de Lima Palomino Pedrero (Maltravieso-Casa Plata), Francisco de Borja Gutiérrez (La Madrila-Peña del Cura), Isabel Alonso (La Cañada), Benjamín Lava Calderón (San Francisco) y Celestino Sanguino Godino (Castellanos-Macondo).

Gema Gallego procede del movimiento asociativo de Valdesalor, entidad local menor dependiente de Cáceres. Está al frente de la dirección de Fundación Ecca Social en Extremadura, una organización dedicada a acompañar a personas en situación de vulnerabilidad. Y es la secretaria de Cavex (Confederación de Asociaciones Vecinales de Extremadura).

«Queremos que nos tomen en serio, que nos tengan en cuenta a la hora de tomar decisiones», afirma la nueva presidenta sobre las administraciones públicas. Explica que ha tratado de conseguir una junta directiva diversa, «que represente a la mayor parte de los barrios», expone. En breve tendrá que adjudicar a sus vocales los diferentes cargos.

«Nuestro compromiso es crear una red sólida de colaboración que incluya no solo a las asociaciones vecinales, sino también al tejido empresarial local, las administraciones públicas y los actores clave en el desarrollo de la ciudad», expone la nueva presidenta.

El objetivo

Y agrega: «Nuestro objetivo es hacer que los barrios de Cáceres se sientan más unidos, con una voz más fuerte y una presencia más activa en la toma de decisiones locales. A través del trabajo conjunto, buscamos que cada barrio cuente con los servicios, recursos y apoyo que necesita para prosperar».

La asamblea extraordinaria ha estado precedida de una asamblea ordinaria donde se ha presentado el informe sobre la situación económica de la Agrupación. El colectivo trabajará para fortalecer su independencia financiera y para mejorar la gestión de los recursos disponibles.

