«Cuando era adolescente sufrí insultos y comentarios por estar gorda»

A punto de cumplir los 40 años y sin perder de vista a su hijo Pedro, de tres meses, en brazos de su padre, la cómica extremeña Nuqui Fernández explicaba este martes en la presentación de la obra que estrena hoy en el Clásico que ... este papel «es un traje a medida» que la ha ayudado a hacer una especie de catarsis personal. Fernández, encarna esta noche en San Jorge al único personaje de la obra 'Menina, soy una puta obra de Velázquez', el monólogo sobre el bullying y la gordofobia que introduce un tema social y de mucha actualidad en el Festival de Teatro Clásico. Es el segundo estreno y la segunda coproducción de esta cita, que pone en pie la compañía Proyecto Cultura, que ha escrito J. P. Cañamero y dirige Pedro Luis López Bellot. La cita, como siempre, es a las 22.30 horas.

En una sociedad asediada por los cánones estéticos Fernández sabe bien lo que es sufrir críticas por su aspecto. Menina es el mote que le ponen a una joven que tiene obesidad en la escuela de arte en la que estudia. «Yo no he sufrido el bullying que sufre la protagonista, que es mucho más duro, pero es verdad que yo he estado gorda toda la vida y aunque lo he llevado estupendamente, ha habido épocas en las que he sufrido insultos, he sufrido comentarios, menos mal que yo he tenido el apoyo total de mi entorno». El paso del tiempo y el trabajo hecho han cambiado a Nuqui. «Mi yo adolescente, si me viera ahora, no le daría importancia a muchas cosas de las que vivió, y si viera la obra sería maravilloso, contemplaría a una mujer que se quiere a sí misma», señala la actriz, que tardó en descubrir que su exceso de peso tenía que ver con cuestiones médicas. «No puede hacerse una apología de la obesidad, hay personas que pueden tener un trastorno alimenticio, puede haber problemas endocrinos, el estilo de vida, pero no puede asociarse la obesidad a comer bollos y estar en el sofá, yo eso lo he sufrido».

Quererse a uno mismo es la clave, y aunque la falta de autoestima no tiene género, la mujer paga exigentes peajes en ese sentido. «Le pasa a los dos sexos, pero nosotras sufrimos mucho por los estereotipos sociales, por las modas, hay que trabajar para cambiarlo». Nuqui Fernández cree que hay que empezar a educar desde pequeños. «Cuidado con los comentarios sobre si están más guapos o están menos guapos, si parecen un niño o parecen una niña, hay que enseñarles que su cuerpo es el que es y es precioso».

Conciliación

Es el primer trabajo que Nuqui Fernández hace después de su maternidad. Si para cualquier madre trabajadora la incorporación a la vida laboral es un puzzle de difícil resolución para las artistas esta dificultad aumenta, al ser autónomas e ir cambiando de proyectos. Pero cuenta Nuqui Fernández que a ella todo le ha resultado fácil. «La empresa ha hecho todo lo posible para que yo pueda conciliar, la productora se ha gastado un dinero para que yo esté a seis minutos de mi casa ensayando, si tenía pediatra no había problema, ha sido maravilloso, así se hace feminismo y se hace política». Cree que la inercia de su sector hace que «ser mujer y quedarte embarazada con 40 años te lleva a que desaparezcas», pero en este caso solo puede agradecer cómo se ha adaptado el trabajo a su situación. «Me están haciendo un regalo». La gira con 'Menina' la llevará a distintos puntos de la región, a Valencia, Sevilla o Asturias, y su hijo la acompañará.

«Hay que educar desde pequeños, tener cuidado y enseñar a los niños que su cuerpo es el que es y que es precioso»

«Acabo de ser madre, pero la productora ha hecho todo lo posible para que yo haya podido conciliar y ensayar»

El director del montaje, Pedro Luis López Bellot y la productora, Marta Moreno Santo-Rosa, asistieron ayer a la presentación de esta obra junto a la directora del Gran Teatro, Silvia González, que destacó que lo «interesante» que resulta este proyecto hizo decantarse al comité de expertos por esta obra como coproducción. Ha recibido un 75% de su coste total, 17.000 euros y llevará el nombre del Festival de Teatro Clásico allá donde se represente.

«La obra de Velázquez es el pretexto para contar algo que es duro», señaló Marta Moreno. «Hemos creado una obra dura, mordaz, divertida por momentos, es una obra que remueve, que eriza la piel y que nosotros consideramos que es especialmente necesaria».

Pedro Luis López Bellot subrayó lo novedoso que resulta que el acoso y el bullying se introduzcan en la programación del Clásica. «Lo hacemos a través de un viaje que parte de la oscuridad hacia la luz, un viaje con muchos planos en los que Nuqui destaca por dar todo un abanico de registros dramáticos», indicó este dramaturgo, que vuelve de nuevo al Festival de Teatro Clásico.