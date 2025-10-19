HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Carlos Boticario lleva 38 años al frente de su papelería Offipapel de la avenida Gil Cordero. CRISTINA NÚÑEZ

Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños

Carlos Boticario cerrará a finales de 2025 una papelería que lleva 38 años en Gil Cordero y es uno de los negocios más antiguos de esta avenida

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:35

En poco menos de quince minutos por la papelería Offipapel pasan tres personas. Dos buscan agendas y otra se lleva unos cuadernos. Todos son ... atendidos con familiaridad y buen trato por Carlos Boticario, papelero, como le gusta llamarse, desde que hace 47 años empezara como comercial en un sector de objetos imprescindibles. A Carlos le quedan menos de dos meses para echar el cierre a una papelería con 38 años de vida que forma parte del paisaje de la céntrica avenida de Gil Cordero. Dice que junto al bar Vivaldi, que supera ya los 40 años, es el más negocio más veterano. «Por aquí hemos visto pasar todo tipo de negocios, abrir, cerrar...», relata con un viso de nostalgia.

