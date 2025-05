Las acusaciones piden 15 años de cárcel al vecino de Trujillo que mató a su hermano

La Audiencia de Cáceres acaba de enviar cartas a más de 30 personas de la provincia de Cáceres, para indicarles que han sido elegidas candidatas ... para formar parte del jurado que el 12 de septiembre decidirá si Juan José Palacios cometió un homicidio doloso o un homicidio por imprudencia al acabar con la vida de su hermano Alfredo, en un parque de Trujillo, el 1 de septiembre de 2020. De los candidatos se elegirán a 9 titulares y 2 suplentes para formar el tribunal.

Alfredo Palacios murió tras pelearse con su hermano Juan José en el parque de Hernán Cortés de Trujillo. Juan José, que tiene antecedentes penales y hacía poco que había salido de la cárcel, fue atacado con un cuchillo por Alfredo. Tras recibir un corte en la cara, en la nariz y un pómulo, Juan José tiró al suelo a su hermano, y empezó a darle patadas en la cabeza, hasta que le dejó inconsciente y sangrando. Al lugar acudieron agentes de la Policía Local que llamaron al 112, trasladando al herido al Hospital Universitario de Cáceres donde llegó en coma y murió antes de entrar en quirófano, alrededor de las tres y media de la madrugada. Los agentes detuvieron a Juan José en su vivienda, y al ver la herida que tenía en la cara fue llevado también al mismo hospital de Cáceres, en donde le dieron el alta a última hora de la mañana. Tras pasar a disposición judicial ingresó en prisión.

El acusado de homicidio está defendido por el letrado Antonio Luis Díez García, que señala que Juan José no quiso matar a su hermano, por lo que es autor de un homicidio imprudente, mostrándose arrepentido por haber perdido al hermano tras la pelea. Al considerar que es autor de un homicidio imprudente, la pena que solicitará estará entre uno a cuatro años de cárcel. Cuando sea juzgado, Juan José ya llevará casi dos años en prisión, por lo que sería probable que fuera puesto en libertad si el jurado considera que no quiso matarlo.

15 años de cárcel

Para el Ministerio Fiscal es un caso de homicidio, al igual que para la acusación particular, que representa a un hermano de la víctima y el agresor. Además del acusado y el fallecido hay otros tres hermanos, de los que uno es representado por la acusación particular. Las dos acusaciones piden para Juan José que sea condenado a 15 años de cárcel, al creer que agredió a su hermano con la intención de acabar con su vida. La acusación particular solicita que Juan José indemnice con 50.000 euros al hermano que le acusa, mientras que el ministerio fiscal pide 40.000 euros de indemnización para ese hermano y 80.000 euros para la hija del fallecido.