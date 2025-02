La acusación particular pide cinco años de cárcel y casi 800.000 euros por el robo de Atrio

Mucho se ha escrito sobre el robo de las 45 botellas de Atrio, pero uno de los secretos no revelado a los medios de comunicación ... es el dinero que Atrio ha recibido de la compañía aseguradora. Ahora ya se sabe gracias al escrito de la acusación particular, que representa a la compañía de seguros.

Según ha podido saber HOY, el dinero que recibió Atrio asciende a cerca de 800.000 euros, cantidad en la que fija la responsabilidad civil el letrado de la acusación particular, ya que es el dinero que desembolsó la aseguradora y que quiere recuperar. Además de la petición del dinero, solicita para cada uno de los dos acusados una pena de prisión de cinco años.

La fiscalía ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales cuatro años y medio de prisión para cada uno, y fija la responsabilidad civil por las botellas sustraídas en 1.648.500 euros, dando por segura la valoración realizada por los propietarios de las botellas.

Valoración exagerada

La abogada defensora de los dos acusados, Sylvia Córdoba, niega que las botellas sustraídas valgan lo que dicen José Polo y Toño Pérez, dueños del restaurante que recientemente ha obtenido su tercera estrella Michelin. «Es vergonzoso –afirma–, que con el hambre que hay en el mundo, alguien pueda valorar 45 botellas de vino en un millón y medio de euros». La abogada señala que los dueños de Atrio no reclaman nada y cree que ya han tenido «bastante publicidad gratis».

La letrada critica la lentitud en el procedimiento judicial, ya que los medios de comunicación publicaron a finales del pasado mes de noviembre la petición de la fiscalía, pero oficialmente no ha llegado a su despacho. Señala que eso es un perjuicio en la defensa de los acusados: Constantín Gabriel Dumitru y Priscila Lara, que han negado que ellos tengan algo que ver con el robo de las botellas.

Varios medios informativos han señalado que Dumitru ha dicho a otro preso del Centro Penitenciario de Cáceres, en el que está ingresado, que las botellas las ha vendido a millonarios rusos. Sylvia Córdoba es tajante al hablar de ese asunto: «Eso son tonterías. Será una invención de un preso que quiere obtener beneficios penitenciarios», dice.

Según las acusaciones, no hay duda de que Constantín Gabriel Dumitru y Priscila Lara, robaron las 45 botellas la madrugada del 27 de octubre de 2021.

Tras cenar la noche del 26 de octubre en el restaurante, realizaron una visita guiada a la bodega , y sobre las 00:20 horas subieron a su habitación, que había contratado ella.

La Fiscalía señala que sobre las 2:10 la acusada llamó a recepción para pedir una ensalada, preguntando el tiempo en que tardaría en ser servida. El empleado de recepción le dijo que estaba trabajando él solo, y que tardaría unos 10 minutos en llevarle la ensalada. Dumitru, siempre según el ministerio fiscal, aprovechó el momento en el que no estaba el empleado, para coger una llave electrónica de la bodega en recepción. No pudo abrir porque no era la llave adecuada. Le dijo a Priscila que pidiera postre. Volvió a la recepción cuando el empleado lo subía a la habitación. Cogió la llave maestra y así pudo acceder a la bodega, de donde se llevó las 45 botellas.

La pareja abandonó el hotel a las seis de la mañana. No fueron detenidos hasta el mes de julio del año pasado, en Croacia. Ellos aseguran que no estaban escapando, que disfrutaban de sus vacaciones de verano viajando.

El pasado mes de octubre el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid, condenó a Dumitru a un año de prisión por robar en un establecimiento de Madrid una botella de whisky valorada en 5.250 euros. En este caso la aseguradora pagó al propietario 1.529 euros. La botella no apareció, igual que las 45 de Atrio.