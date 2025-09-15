Shara Pablos (Cáceres, 1995) lucha contra ese maleficio que aqueja a algunos artistas de no ser profeta en su tierra. «Actúo por toda España, pero ... en Cáceres soy invisible», asegura esta joven, que intenta abrirse paso en el no siempre sencillo mundo de la música. Ha apostado fuerte por ello y, aunque ayuda en su empresa familiar, su futuro está en la música. «En el colegio empecé a escribir poesía en mis cuadernos de clase y luego nacieron mis primeras canciones», rememora. De Niña Pastori, Alejandro Sanz y Vanesa Martín fueron las primeras canciones que interpretó hasta que se lanzó a componer sus propios temas, que cristalizaron entre 2022 y 2023 con el lanzamiento del álbum 'Cicatrices'.

Ahora trabaja en su segundo disco, que verá la luz a finales de 2025 y que se titula 'Entre costuras'. Como gran aperitivo ha lanzado el tema 'Extremadura', cuyo lanzamiento ha hecho coincidir con el día de la región.

–Ha hecho su propio homenaje a la región con el tema 'Extremadura'.

–Es un himno personal con el que intento reivindicar el papel de la música como embajadora musical. Está funcionando un montón y le está gustando mucho a la gente, estoy muy contenta. El tema está en todas las plataformas, pero en redes sociales, que es donde yo tengo más impacto hemos conseguido en Facebook 70.000 y en Instagram vamos por 150.000 visualizaciones, es una pasada. El vídeo puede verse en Youtube.

–Ese vídeo que acompaña a este tema es un paseo por toda la región, por lugares emblemáticos.

–Sí, ha sido rodado en Monfragüe, Badajoz, Cáceres y Zafra. Es un recorrido por paisajes naturales y calles históricas para transmitir la riqueza cultural y emocional de Extremadura. Trata de reforzar la conexión entre música y territorio.

–La región siempre es un marco para su arte.

–Mis videoclips son rodados normalmente en lugares emblemáticos de la tierra y siempre intento mostrarlo y que sea un sello de identidad. Me gusta mucho que se me reconozca como extremeña artísticamente.

–¿Le gusta vivir en Cáceres? ¿Qué piensa de esa idea de que hay que salir de los pueblos o ciudades pequeñas para alcanzar el éxito?

–Yo no me muevo de aquí, quiero trabajar desde aquí con músicos extremeños. He fundado mi propia agencia musical, Mía Music, que estamos despegando ahora con ella y mi idea es hacer sede con ella en la región. El público en Extremadura me tiene mucho cariño, pero reconozco que a nivel contratación o difusión en medios me falta un poco de refuerzo en Extremadura. Hay zonas como Andalucía en donde estoy sonando mucho más.

En Cáceres

–¿Y en su ciudad nunca ha actuado?

–Actué hace unos años con un grupo que yo tenía, pero reconozco que me siento un poquito invisible en mi ciudad. En mi última gira tuve conciertos en toda España pero no tuve nada en Extremadura. Yo rebajaría mi cache todo lo que haga falta para tocar aquí.

–¿Cómo está siendo la gestación de este disco?

–El disco lo estamos desglosando poco a poco, single a single para explotar al máximo el impacto de cada canción y darle el protagonismo que requiere. Es cierto que las dos últimas canciones van a ser en formato inédito con la salida del disco, pero tenía que dar a conocer 'Extremadura' porque yo en su día metí un acústico en piano en Tiktok que tuvo una acogida increíble.

–Su estilo es, como usted misma define, electro-pop, ¿está abierta a jugar o experimentar con otros géneros?

–Es flamenco pop pero siempre estoy abierta a otros estilos, de hecho próximamente vienen ritmos «más latinos» en mis canciones.

–¿Ha logrado dedicarse profesionalmente a la música?

–Sí, sí, mi familia tiene una empresa que ayudo a gestionar, pero a través de Mía Music, lo que trato es de aprovechar mi aprendizaje para ayudar a otros artistas extremeños e intentando que se nos de voz.

–¿Fue duro convencer a la familia de que la música era su apuesta?

–No, al contrario, en mi caso tengo total apoyo. La empresa de mi familia, Suministros Cáceres, es de serigrafías y bordados, todo mi merchandising se lleva desde aquí y mi madre me ayuda muchísimo a gestionar la gira. Yo puedo compaginar ambas cosas.

–¿Cómo se ve en una década, es decir, con 40 años?

–En una década me sigo viendo en los escenarios, con muchísimas más canciones a mis espaldas, llena de ilusión como el primer día y en Extremadura.