HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elena Arribas en el momento de ser atendido. HOY

Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»

Elena Arribas sufrió el impacto de un elemento decorativo desprendido del techo en la entrada del centro comercial

C. M.

Cáceres

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:54

Elena Arribas, una joven madre cacereña de 32 años, todavía tiene el susto en el cuerpo. El pasado jueves 18 de septiembre se encontraba ... en la entrada principal del centro comercial Ruta de la Plata cuando se desprendió un elemento decorativo del techo, una especie de viga bastante grande y pesada, que le golpeó en una pierna. Llevaba en el carro junto a ella a su hija de siete meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  3. 3

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  4. 4 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  5. 5 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  6. 6 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia
  7. 7 El sepelio de la joven fallecida será en la Iglesia Santa María Magdalena
  8. 8 Guardias civiles y jugadores gitanos se enfrentan por una buena causa en Villafranco
  9. 9 La lluvia y el viento suspenden el Día de la Bicicleta en Badajoz
  10. 10 Detenido un joven de 21 años como presunto autor de un asesinato de una mujer en Sevilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»

Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»