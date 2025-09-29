Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»

Elena Arribas, una joven madre cacereña de 32 años, todavía tiene el susto en el cuerpo. El pasado jueves 18 de septiembre se encontraba ... en la entrada principal del centro comercial Ruta de la Plata cuando se desprendió un elemento decorativo del techo, una especie de viga bastante grande y pesada, que le golpeó en una pierna. Llevaba en el carro junto a ella a su hija de siete meses.

«La viga me dio a mí, pero por unos centímetros no cayó encima de la niña, pudo darle a ella y por eso me puse nerviosísima y me dio un ataque de ansiedad», recuerda Elena, quien explica cómo inmediatamente acudieron a auxiliarla las personas que estaban alrededor, un guardia de seguridad del centro comercial y trabajadores de algunas de las franquicias de alimentación situadas junto a la entrada.

«La policía llegó enseguida, pero la ambulancia tardó mucho más, yo creo que porque hubo algo de confusión por toda la gente que llamó a emergencias», apunta Elena. Fue trasladada al hospital, donde le diagnosticaron una fisura en la tibia que la mantiene de baja de su trabajo en la Universidad de Extremadura, contratada por la empresa Suma Social. Ha denunciado lo ocurrido en la Policía Nacional.

Ampliar Varios policías sujetan el elemento decorativo desprendido del techo. HOY

Responsables del centro comercial Ruta de la Plata contactaron con ella el pasado lunes para interesarse por su estado e informarle de que cuentan con el correspondiente seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles gastos o indemnizaciones que se deriven lo ocurrido.

La gerente, Rocío Pérez, explicó a HOY que lo que se desprendió del techo de la entrada no fue una viga, sino un elemento decorativo que forma parte de la estructura que se instaló hace aproximadamente siete años. Calificó lo ocurrido de un hecho «fortutito» e indicó que de manera inmediata tras el incidente se retiraron otros elementos similares situados junto al que cayó, y se sometió a la estructura a una revisión completa para garantizar que es segura.