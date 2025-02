La abstención del PSOE permitirá al PP de Rafael Mateos aprobar sus presupuestos en Cáceres

Pasaban las diez y media de la mañana de este miércoles cuando el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cáceres ha comunicado que se abstendrá en el pleno extraordinario de presupuestos de este jueves. Esta decisión permitirá al Partido Popular de Rafael ... Mateos aprobar sus cuentas de 2025 sin necesitar más apoyos.

Tras votar en contra de las cuentas municipales en dos ocasiones (en el consejo rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales -IMAS- y en la posterior comisión de Economía), el PSOE se abstendrá en el pleno de presupuestos, tal y como ha avanzado la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cáceres, Belén Fernández, en una comparecencia pública. Con esta decisión, Fernández argumenta que los diez concejales del PSOE ponen «a los cacereños por delante de cualquier cosa». Defiende que el acuerdo logrado con el PP es sólido y lo cuantifica en 5,5 millones de euros. Añade que con esta decisión también se pretende «evitar que la ultraderecha marque la hoja de ruta de esta ciudad», ha indicado en referencia a Vox y sus anteriores acuerdos con el gobierno municipal.

Fernández, que hasta ahora venía pidiendo al ejecutivo de Mateos «un compromiso expreso» para el cumplimiento de sus propuestas, ha defendido los acuerdos logrados, que ha dividido en ocho grandes bloques: vivienda, transporte público, desarrollo de suelo industrial, comercio, personal, asuntos sociales, barrios y otras cuestiones, como la recuperación de medidas para fomentar el desarrollo sostenible (medida eliminada del anterior ejercicio a petición de Vox).

Medidas concretas

A grandes rasgos, algunas de las medidas concretas que llevan el sello PSOE en las cuentas de Mateos son las ayudas para el alquiler asequible y la adquisición del edificio de las Trinitarias, en la parte antigua, para rehabilitarlo y destinarlo también al alquiler. Aquí también se instalará un aparcamiento, destinado a solventar los problemas de estacionamiento de los vecinos de la zona. El acuerdo recoge, además, la aprobación inmediata de la ordenanza de pisos turísticos.

Dentro del capítulo de transporte público, el PSOE se muestra satisfecho por haber logrado una de sus grandes reivindicaciones: que el bus urbano sea gratis para los mayores de 65 años.

Con el fin de dinamizar el comercio local, el acuerdo incluye que el cheque bebé de 500 euros que concede el Ayuntamiento se destine en las tiendas de Cáceres. Y, además, los socialistas han incluido un criterio de baremación para conceder este cheque. Se elimina su universalidad. Se elimina también del presupuesto del IMAS la ayuda directa a Red Madre.

Se destinará un local municipal para los vecinos del Junquillo, el 2 por ciento cultural será ejecutar la cuarta fase de recuperación de la muralla en lugar de a la plaza de toros y se consensuará un proceso participativo para decidir el uso que tendrá la parcela que ocupaba el Bloque C, en Aldea Moret.

«Ha sido una negociación muy larga. Comenzamos a hablar en septiembre. No ha sido sencilla», ha dicho Fernández, quien ha precisado que hasta este martes no se logró cerrar el acuerdo en los términos deseados.

«Vamos a abstenernos -ha proseguido- porque entendemos que es fundamental la responsabilidad que asumimos. Estamos en tiempos muy complejos de mucha confrontación y polarización, en la que lamentablemente se confunde el partidismo con la política», ha añadido Fernández. «Y nosotros estamos haciendo política, que es lo que nos demanda la ciudadanía. Hacer política es buscar consensos, dialogar y negociar para poner en práctica políticas públicas que beneficien a la mayoría social», ha defendido. La portavoz municipal ha precisado que se trata solo de un acuerdo válido para este ejercicio de 2025. Y ha dicho que en ningún caso se trata de un acuerdo de gobierno.

El alcalde, satisfecho

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha valorado el sentido del voto anunciado por el PSOE. «Cuando se mira el interés general de la ciudad y cuando se mira por el bien de los ciudadanos, es posible llegar a acuerdos. En el pasado ejercicio llegamos a acuerdos con el grupo municipal de Vox. En esta ocasión, hemos conseguido un acuerdo con el grupo municipal socialista. La gran beneficiada va a ser la ciudad de Cáceres. Vamos a tener los presupuestos más altos de la historia de nuestra ciudad, con 85 millones de euros, pero sobre unos presupuestos donde vamos a ejecutar actuaciones importantes para la ciudad de Cáceres», ha concluido Mateos.

Preguntado si este acuerdo con el PSOE supone un alejamiento de Vox, considerado inicialmente por Mateos «el socio preferente» de su gobierno, el alcalde ha optado por no cerrar futuras puertas. «Esto no es un alejamiento. Ni el año pasado era un alejamiento del grupo municipal socialista, ni este año es un alejamiento de Vox. A partir de mañana comenzaremos a trabajar con el resto de grupos, con todos, para nuevos acuerdos que hay que adoptar para sacar adelante cuestiones estratégicas para la ciudad. Todos aquellos que quieran buscar acuerdos van a tener al gobierno con la mano tendida», ha añadido. «Yo siempre he dicho que lo importante es que miremos el interés general de la ciudad, que nos aislemos de lo que pase en la política nacional y que nos aislemos del ruido», ha zanjado.

En clave regional

¿Cómo se ve esta abstención más allá de la ciudad? ¿Qué opina el PSOE a nivel regional? Preguntada por esta cuestión, Belén Fernández ha explicado que cuenta con el beneplácito de su partido. «Notros hemos consultado al partido nuestra decisión. Esto no quiere decir que el partido nos haya marcado qué decisión tenemos que tomar pero dentro de un partido hay que informar de las decisiones que se están tomando y qué vamos a hacer. La respuesta que hemos tenido a nivel regional ha sido positiva. Nos han dicho que en el ámbito municipal nosotros somos quienes entendemos las necesidades de Cáceres y que todo lo que sea para mejorar la vida de los cacereños es bienvenido por parte del partido», ha zanjado.