Vox dice que el acuerdo sobre los presupuestos en Cáceres demuestra que «PP y PSOE son lo mismo»

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, señala que el acuerdo de presupuestos alcanzado entre PP y PSOE demuestran que ambas formaciones son lo mismo. «Mañana -por este jueves- se constatará en el pleno extraordinario», ha indicado en una nota ... de prensa en referencia a la sesión plenaria convocada para dar luz verde a las cuentas municipales de 2025.

Gutiérrez ha comentado en este sentido que las políticas «que impulsa el PSOE, el PP las asume, las hace suyas y las apoya, una repetición de lo que ocurre a nivel nacional, en los que los dos partidos se apoyan mutuamente», ha indicado el portavoz de la formación de Santiago Abascal en Cáceres.

Gutiérrez ha hecho estas declaraciones después de que el PSOE haya anunciado que se abstendrá en el pleno, opción que permitirá al PP de Rafael Mateos sacar adelante sus cuentas. El acuerdo incluye ocho grandes bloques que contemplan medidas valoradas en 5,5 millones de euros.

«Ahora deberán ser los votantes los que digan si esta forma de actuar del PP es lo que esperaban de esta formación política cuando depositaron su voto en la urna, cuando la mayoría del pueblo cacereño optó por el centro-derecha, mientras ahora el señor Mateos se abraza al PSOE, de forma vergonzosa y bochornosa«, ha indicado Gutiérrez.

El portavoz de Vox asevera que le parece «increíble que el PP llegue a un acuerdo de presupuestos con el peor PSOE de la historia, aceptando todas sus propuestas y exigencias».

«Un antes y un después»

Por otra parte, Eduardo Gutiérrez sostiene que a partir de ahora «nosotros seguiremos trabajando e impulsando iniciativas en beneficio de Cáceres y es evidente que esta coyuntura representa un antes y un después en la política municipal, porque no solo no se ha negociado con Vox, sino que además no se han respetado los acuerdos pactados», ha señalado.

«Parece muy claro que todo esto ha venido propiciado desde fuera de la ciudad, en concreto por la señora Guardiola y esa no es buena noticia para la capital cacereña», ha zanjado Gutiérrez.

Hay que recordar durante el pasado ejercicio el Partido Popular sacó adelante sus cuentas con el respaldo de Vox. Las cuentas municipales incluyeron medidas como una ayuda directa para Red Madre. Al inicio de la legislatura el alcalde, Rafael Mateos, admitió que esta formación política, que cuenta con dos concejales en el Ayuntamiento, era su «socio preferente». Sin embargo, las cuentas de 2025 saldrán adelante con la abstención del PSOE.