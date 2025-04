1.600 hogares de Cáceres tienen ya el cubo y la tarjeta para los residuos orgánicos

C. Mateos

Unos 1.600 hogares cacereños tienen ya en su poder el cubo y la tarjeta electrónica que está distribuyendo la empresa Valoriza de ... cara a la implantación en la ciudad del nuevo contenedor para residuos orgánicos, conocido también como quinto contenedor o contenedor marrón por el color de su tapa.

La empresa concesionaria del servicio de limpieza inició en febrero junto al Ayuntamiento una campaña para informar a la población de la llegada de la nueva recogida orgánica. Se van a instalar un total de 500 contenedores (primero 400 de carga lateral y más adelante 100 de bilateral) que, según indica el gerente de Valoriza, Jesús Morán, comenzarán a colocarse por la ciudad probablemente la próxima semana. Ya están en Cáceres y se encuentran a la espera en el Polígono Empresarial Mejostilla.

La implantación será por fases y está previsto empezar en la zona sureste de la ciudad. Vistahermosa, San Francisco, San Marquino, Nuevo Cáceres, Moctezuma, Casa Plata o Las 300 son algunas de las barriadas que se estrenarán. Las siguientes serán la zona oeste, el norte y finalmente en el centro, donde ya existe una recogida selectiva, si bien ahora se dispondrá además de contenedores de carga bilateral.

Reparto gratuito

Mientras tanto, continúa la distribución gratuita de los cubos aireados de uso interno que los usuarios tendrán en sus casas para ir depositando los residuos orgánicos y llevarlos después a los contenedores. Junto a cada cubo se entregan dos tarjetas electrónicas que sirven para abrir los contenedores. Jesús Morán precisa que las tarjetas no llevan aparejados nombres de personas, sino que están asociadas a los hogares, asegura que con la finalidad de llevar un control estadístico de la gestión de los residuos orgánicos que hagan las familias en cada barrio. Los contenedores se podrán abrir también mediante una aplicación en el teléfono móvil. Este sistema permite además que, mientras no se usen, los contenedores permanezcan cerrados y no se arrojen a ellos residuos impropios.

Los cubos y las tarjetas se están repartiendo por zonas de manera gratuita con arreglo a un calendario que comenzó el pasado 11 de marzo y finalizará el 25 de abril. Los próximos lugares en los que Valoriza instalará un puesto de recogida son el Paseo de Cánovas (22 de abril) y el parque José María Saponi en El Perú (24 y 25 de abril), de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. El 26 de abril habrá una fiesta infantil en Cánovas para promocionar la segregación de los residuos orgánicos, en la que también se podrán obtener los recipientes.

Otra opción es acercarse cualquier día laborable de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 a la base auxiliar que Valoriza tiene en el número 6 de la avenida Rodríguez de Ledesma, o de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 a la base central en la carretera de Torrejón el Rubio, donde los cubos y las tarjetas están disponibles de manera permanente. La empresa tiene un 'stock' de unas 50.000 unidades de estos recipientes de uso individual.

La información que Valoriza está distribuyendo junto a los cubos y las tarjetas incluye qué tipo de residuos se deben depositar en el contenedor marrón. Son los restos de pan, frutas y verduras, restos de carnes, pescados y mariscos, cáscaras de huevos y frutos secos, papel de cocina, tapones de corcho y serrín, posos de café e infusiones, y restos de jardinería, flores y hojas.

Se van a invertir unos dos millones de euros en la puesta en marcha de la recogida de residuos orgánicos mediante este control de acceso electrónico, que es pionero en Extremadura.

Obligación legal

El contenedor marrón es una imposición legal. La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, obliga a las entidades locales de más de 5.000 habitantes a un recogida separada de los biorresiduos de origen doméstico. Era además una de las obligaciones que aparecían contempladas en el pliego para el nuevo contrato municipal de limpieza y recogida de basuras de Cáceres, que le fue adjudicado a Valoriza en diciembre de 2024 por un periodo de 11 años y por un precio de algo más de 105 millones de euros.

En el pliego se especificaba además que «al incorporarse la fracción de orgánica en el presente contrato, el adjudicatario, a su costa, y con el fin de reciclar y reutilizar los contenedores actualmente instalados que estén en buenas condiciones de uso, deberá cambiar todas las tapas de color verde de los contenedores actuales entregados por el Ayuntamiento, por tapas de color gris en todos y cada uno de los contenedores destinados a la fracción 'resto' instalados en la ciudad, y marrón para los que se reutilicen para la fracción biorresiduos». Los nuevos recipientes que se incorporen al servicio ya vendrán con estas características.

En concreto, los de tapa marrón serán para los residuos orgánicos, principalmente de comida, y los de tapa gris para el resto de residuos que hasta ahora se tiraban también a los contenedores de tapa verde por no ser ni vidrio, ni aceite, ni papel y cartón, ni plásticos y envases.