El contenedor marrón que se usa con el teléfono móvil llega a Cáceres

Se renovarán las tapas de mil contenedores y 196 paradas serán accesibles

"Ha habido un cambio drástico. Todos hemos crecido con Conyser, pero el esfuerzo que está haciendo Valoriza es enorme. Antes también se hacía, pero el cambio ha sido drástico", ha respondido Jesús Morán sobre las críticas recibidas por la nueva contrata de limpieza cuando se cumple un año de su desembarco en Cáceres. Sobre las renovaciones previstas destaca que que serán más de mil tapas nuevas las que se van a poner en los contenedores (1.100 exactamente) y se llevarán a cabo obras de accesibilidad en 196 paradas. "No son accesibles ahora mismo", asume. "Yo llevo 27 años en el servicio -reflexiona Morán- y te puedo garantizar que tenemos más esfuerzo hoy en día que teníamos antes. No quiere decir que antes no tuviéramos, pero los cambios son muy drásticos, aquí también fue el cambio muy radical", concluye.