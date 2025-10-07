HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 7 de octubre, en Extremadura?
Badajoz

Vuelven los entrenamientos al pabellón de La Granadilla

El Ayuntamiento ha sustituido el suelo en la pista central por madera y desarrollará una segunda fase de obras para cambiar los asientos

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 7 de octubre 2025, 20:42

Los baloncestistas del BCB pueden entrenar desde este martes en la pista deportiva de la Granadilla, a la que el Ayuntamiento le ha cambiado el suelo por madera en poco más de un mes ... . El alcalde, Ignacio Gragera, visitó recientemente las obras con la consejera Victoria Bazaga y ya entonces apuntaron a que la sustitución del suelo podría estar terminada a principios de octubre, como finalmente ha ocurrido.

