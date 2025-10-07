Vuelven los entrenamientos al pabellón de La Granadilla

Los baloncestistas del BCB pueden entrenar desde este martes en la pista deportiva de la Granadilla, a la que el Ayuntamiento le ha cambiado el suelo por madera en poco más de un mes ... . El alcalde, Ignacio Gragera, visitó recientemente las obras con la consejera Victoria Bazaga y ya entonces apuntaron a que la sustitución del suelo podría estar terminada a principios de octubre, como finalmente ha ocurrido.

Desde esta semana, los deportistas han vuelto a la pista central del pabellón deportivo. El Club Baloncesto Ciudad de Badajoz (BCB), que cuenta con 200 niños, es el que más uso hace de estas instalaciones, aunque hay más. La Granadilla también es la sede de partidos y entrenamientos de fútbol sala, balonmano, voleibol o bádminton.

El Ayuntamiento de Badajoz anunció hace un año que renovaría el parqué de La Granadilla porque está muy deteriorado. Además del desgaste propio del paso del tiempo, este pabellón pacense ha sufrido goteras que han podrido la madera en varias zonas. Fue muy comentada el partido de mediados de abril del BCB contra el Moraleja que se tuvo que parar por la enorme cantidad de agua que caía del techo.

De hecho, el Ayuntamiento realizó algunas reparaciones de urgencia en la cubierta en mayo. Este verano también se ha arreglado la zona en la que existían filtraciones. Este martes también se han cambiado las señales informativas internas del recinto deportivo.

La renovación de la pista se encargó a la empresa Soluciones Deportivas Ibaizabal por 140.311 euros. Pero la actuación en la Granadilla es más amplia. A partir de ahora van a sacar a concurso una segunda fase para cambiar los asientos, renovar las canastas y un nuevo sistema de megafonía. La reforma completa, entre las dos fases, está cofinanciada por la Junta de Extremadura y alcanza los 400.000 euros.