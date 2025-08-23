HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 22 de agosto, en Extremadura?
La pista de La Granadilla, que se renovará en breve. HOY
BADAJOZ

Adjudican el cambio de pista de La Granadilla pero no terminará en verano

Las obras, que no han comenzado, cuentan con un plazo de ejecución de dos meses, por lo que podrían meterse en la temporada

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Sábado, 23 de agosto 2025, 07:43

El inicio de temporada para los deportistas que usan el pabellón de La Granadilla puede ser complicado. El Ayuntamiento de Badajoz ha ... adjudicado la obra de renovación de la pista, que está muy deteriorada, pero aún no han comenzado las obras, por lo que los trabajos podrían afectar a la temporada deportiva.

