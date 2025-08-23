Adjudican el cambio de pista de La Granadilla pero no terminará en verano

El inicio de temporada para los deportistas que usan el pabellón de La Granadilla puede ser complicado. El Ayuntamiento de Badajoz ha ... adjudicado la obra de renovación de la pista, que está muy deteriorada, pero aún no han comenzado las obras, por lo que los trabajos podrían afectar a la temporada deportiva.

El club más afectado de la ciudad será el Club Baloncesto Ciudad de Badajoz (BCB). Este equipo entrena y juega en La Granadilla. Aunque su primer equipo fuese ubicado en otro lugar, por ejemplo Las Palmeras o el Nuria Cabanillas, el resto de sus categorías no tendría sitio. Cuenta con más de 200 niños que aprenden baloncesto en su escuela.

Y no serán los únicos afectados. Aunque el baloncesto es uno de los principales usos de esta pista, La Granadilla también es la sede de partidos y entrenamientos de fútbol sala, balonmano, voleibol o bádminton. Se trata de una infraestructura deportiva fundamental para la ciudad que no cuenta con alternativas.

El Ayuntamiento de Badajoz anunció hace casi un año que renovaría el parqué de La Granadilla porque está muy deteriorado. Además del desgaste propio del paso del tiempo, este pabellón pacente ha sufrido casos de goteras que han podrido la madera en varias zonas. Fue muy comentada el partido de mediados de abril del BCB contra el Moraleja que se tuvo que parar por la enorme cantidad de agua que caía del techo.

Las goteras

El pasado mes de mayo el Consistorio pacense ya llevó a cabo algunas reparaciones en la cubierta. Los deportistas esperan que esta intervención solucione las goteras. De no ser así, el cambio de parqué no sería efectivo porque podría volver a estropearse con las goteras.

En cuanto a la reparación principal, desde el Ayuntamiento de Badajoz confirman que está adjudicado aunque aún no se ha firmado el contrato.

La reforma se ha adjudicado a la empresa Soluciones Deportivas Ibaizabal por 140.311 euros. Se trata del cambio de pista. También incluye otras reformas. Se instalarán nuevos asientos, se renovarán las canastas y habrá un nuevo sistema de megafonía.

La reforma está cofinanciada por la Junta de Extremadura.

La obra salió a concurso hace varios meses, pero los trámites burocráticos se han alargado hasta este verano. Uno de los problemas es que una de las 13 empresas que se presentaron para hacer la obra hizo lo que se conoce como baja temeraria, es decir, un precio considerado demasiado barato en comparación con el coste que se había calculado desde el Consistorio pacense. La mesa de contratación tuvo que llevar a cabo las gestiones para eliminar esta propuesta. Luego solicitó a la empresa con la mejor oferta que presentase la documentación pertinente y finalmente se adjudicaron los trabajos.

El proceso burocrático, sin embargo, no ha finalizado. Queda pendiente la firma del contrato y podrían entrar a trabajar en este pabellón municipal.

La reforma

El principal problema es que, según el pliego de condiciones, el plazo de ejecución del cambio de pavimento es de dos meses, por lo que, aunque comenzase inmediatamente, no estaría preparado para el inicio de temporada.

Según establece el contrato, la empresa adjudicataria debe sustituir el pavimento actual de tarima flotante por un nuevo pavimento de madera sobre rastreles, «con el objeto de solucionar las necesidades que presentan las instalaciones deportivas y cumplir el Reglamento de la FIBA1».

Además de baloncesto, en a pista se podrán desarrollar actividades de fútbol sala, balonmano y bádminton entre otras.

Real Madrid-Benfica

La Granadilla es el pabellón más grande y el de referencia en la ciudad. Es el único que puede acoger competiciones de nivel. Por ejemplo, el año pasado, en septiembre acogió la celebración de la Supercopa Ibérica entre el campeón de la Liga Endesa y la Liga lus, es decir, un duelo de Euroliga entre el Real Madrid y el Benfica. Este año no podría repetirse debido a que está pendiente la reforma en estas instalaciones.

Con la reforma, sin embargo, el pabellón estará mejor dotado para poder atender este tipo de partidos de gran categoría y otros eventos de similar relevancia que quieran organizarse en Badajoz.