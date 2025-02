Maribel Valero: «Es un orgullo vender un premio en un barrio de gente trabajadora»

Desde primera hora de la mañana Maribel Valero Lucas, la vendedora de la ONCE que ha repartido 20.960.000 euros en Badajoz, se ha ... acercado a su punto de venta en el número 23 de la avenida Ricardo Carapeto el mismo lugar donde en los últimos días ha vendido los boletos del sorteo especial que se celebró ayer con motivo del día de la madre, y que ha dejado una lluvia de millones en el barrio de San Roque.

«Estoy muy contenta porque es un barrio de gente trabajadora, humilde y son clientes fijos, que compran su cupón diario. Ellos están muy contentos y yo lo estoy por ellos», señaló aún emocionada Maribel Valero que no ha dejado de atender clientes en toda la mañana.

«Normalmente los lunes, son días de mucho trabajo. Después del fin de semana vienen muchísimas personas y se vende mucho, pero hoy mucho más», contaba la vendedora que no dejaba de recibir a vecinos que se acercaban a darle la enhorabuena. Como Antonio González, que se pasó para felicitarle por el premio, y aunque a él no le ha tocado nada decía que estaba feliz por sus vecinos.

Mientras Maribel no paraba de vender cupones o rascas ha recordado como se enteró ayer que había repartido más de 20 millones de euros, el premio más grande que la organización ha repartido hasta ahora en la región. «Estaba anoche en casa cuando me llamaron de la delegación de la ONCE y me dijeron que había dado el premio del día de la madre. Me costó creérmelo, pero esta mañana ya soy más consciente y me alegra mucho dar un premio tan grande y a gente que conozco». subrayaba.

El número 96.124

La mejor anécdota se la ha llevado Maribel este lunes, cuando uno de los clientes ha acudido con el boleto 96.124, sin saber que era el premiado. «Traía varios cupones del especial y uno de ellos tenía el premio entero pero no lo sabía. Me ha hecho mucha ilusión pasarlo por la máquina y decirle que tenía 40.000 euros», relataba Valero, que cuenta que el agraciado se ha quedado impactado porque no sabía nada y no se lo creía.

Maribel cuenta que se ha vendido cien cupones del extra del día de la madre. Uno de ellos con serie de 17 millones y el resto ha sido premiado con 40 mil euros. Además, a excepción de cinco boletos el resto se han vendido en el bar Betis, afirma la vendedora

Este no es el primer premio que reparte esta vendedora, tocada por la suerte, como decían este lunes muchos de sus clientes al recordar que ya dió un premio de un millón y medio el 12 de diciembre de 2018. «Esto es una alegría para el barrio, a mi no me ha tocado nada porque yo no compro, pero me hace feliz que pasen cosas buenas y esto lo es«, dijo Dolores Fernández al pasar por el punto de venta.

Hace 17 años que Maribel trabaja en la ONCE, y pese a que el primer año recorrió buena parte de Badajoz para vender sus boletos, desde hace acude a diario al número 23 de la avenida Ricardo Carapeto, donde despliega su mesa e intenta repartir suerte cada día. «Yo no me he quedado con ningún cupón, pero a mi la felicidad me la da repartir los premios. Estoy contenta por mis vecinos», zanjó Maribel, que también es vecina de este barrio.

Hace 17 años que vendo cupones, siempre los he vendido en este punto. El primer año estuve más de un lado a otro, pero ya llevo fija 16 años. No me he quedado con ningún cupón, estoy muy contenta por la gente a la que le ha tocado y ese es mi premio.