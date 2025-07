La Virgen del Carmen procesiona en el barco dragón

Inma Recio tiene 37 años. Con 33 le diagnosticaron un cáncer colorrectal que estuvo a punto de costarle la vida. Tuvo que someterse a una ... cirugía muy agresiva y luego sufrió una grave depresión. Ahora se recupera física y mentalmente remando en el Guadiana. Es uno de los miembros del equipo del barco dragón que este miércoles han hecho historia al llevar en su embarcación a la Virgen del Carmen.

Aunque el mar no está cerca, en Badajoz hay muchos fieles de la Virgen del Carmen, especialmente en la Margen Derecha que todos los años lleva de procesión esta imagen incluido un paseo por el Guadiana. Este 2025, sin embargo, ha sido aún más especial porque han sido supervivientes de cáncer y personas con discapacidad además de otros fieles los que han remado. Su nombre se debe a que la proa incluye una cabeza de dragón.

Los actos por el día del Carmen arrancaron a las 18.45 horas con una misa en la parroquia San Juan de Dios presidida por el arzobispo José Rodríguez Carballo. Pasadas las siete de la tarde la imagen ha sido llevada en parihuelas desde la iglesia hasta el embarcadero de la Margen Derecha junto con la del Niño de Praga. El cortejo ha estado acompañado por la banda del Resucitado.

«Cuando remo, me olvido de todo, me olvido del cáncer y es emocionante llevar a la Virgen» Inma Recio Superviviente de cáncer

Una vez en el río, la Virgen ha sido instalada en la barca dragón, una embarcación con capacidad de hasta 22 deportistas que fue portada por 12 voluntarios una vez colocada la imagen.

Piedad Soto, del Club Piragüismo Extremadura, explica que hace años que apoyan la procesión acompañándolos con sus piraguas, pero que este año ha sido aún más especial por incluir esta embarcación, un proyecto llamado 'Extremadura Dragon Boat' que han incorporado hace poco. Es una embarcación, que fue donada al club por Caja Rural de Extremadura, y que ayuda a la integración de personas con discapacidad y a la recuperación de pacientes de cáncer.

En el caso de Inma, tras superar su enfermedad, comenzó un programa de la Asociación Española Contra el Cáncer para recuperar su forma física. Incluía varios meses con un preparador físico. «Otras compañeras comenzaron a hablarme del barco dragón y yo pensaba: ¿Qué eso? Pero me lancé a probarlo y estoy encantada».

Remar y no pensar en el cáncer

«Es especial porque te relacionas y hablas con gente que ha pasado por lo mismo que tú. Yo caí en una depresión que ni me levantaba de la cama y ahora el ir a remar, hago el esfuerzo», explicaba ayer Inma Recio antes de subir para llevar a la Virgen. «Cuando remo, me olvido de todo, me olvidó del cáncer», indicó.

Uno de los beneficios de este proyecto, según coincidían ayer los participantes, es que han creado un grupo muy unido entre en el medio centenar de componentes de este equipo. «Somos una familia y es muy emocionante llevar a la Virgen», dice Inma que añade que la semana pasada estuvieron compitiendo con este dragón en Valencia y fue una experiencia «alucinante»

Esther Gutiérrez fue otra de las voluntarias que ayer remó para llevar a la Virgen del Carmen. En su caso, además de estar en el equipo del barco, es devota de la Virgen, por lo que este miércoles ha vivido un día muy especial. «Es muy emocionante llevar a nuestra madre. Hacerle ese honor, ese homenaje, a alguien que siempre está ahí para nosotros. Estamos muy orgullosos».