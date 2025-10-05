«Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»

Un joven posa junto a un amigo en una calle de Badajoz con unos globos. Se reconoce la esquina, una de San Roque ... , aunque el protagonista tiene tapado el rostro con un emoticono. Laura (nombre ficticio) sabe quién es, el hombre que la violó hace cuatro años, cuando ella solo tenía 17. «No está pagando por lo que ha hecho. Vive tan tranquilo, como Pedro por su casa».

El juicio se celebró hace más de un año. El responsable fue condenado por violación a cuatro años de cárcel, cinco más de libertad vigilada y diez años con una orden de alejamiento sobre su víctima.

«Miedo a cruzarse con él»

Sin embargo Laura vive con el miedo constante de cruzarse con su violador en Badajoz. «Le he visto de lejos varias veces. He llamado a la policía para que vayan a detenerlo, pero dicen que no lo localizan», lamenta esta joven indignada. «Da mucha rabia vivir así».

La víctima denuncia que su agresor tiene una orden de busca y captura y otra de entrada en prisión desde hace casi un año. «Fue cuando mi abogado me dijo que ingresaría en la cárcel en unos días, pero no pasó y sigue en la calle».

En una ocasión esta joven incluso puso una denuncia porque su agresor incumplió la orden de alejamiento. «Siempre voy acompañada por miedo, hasta a aparcar, pero ese día no. Estaba en mi coche, miré por la ventana y estaba al lado, justo al lado. Él me vio. Me puse muy nerviosa, no sabía qué hacer y arranqué con el coche. Me fui a la policía y me dijeron que no podían comprobar dónde había estado. No sé, no sé si querían que me quedase allí con él para hacer la denuncia».

«Da rabia, no está pagando por lo que hizo. Vive tan tranquilo, como Pedro por su casa en las calles de Badajoz»

Laura asegura que la policía sabe dónde vive su agresor, «y suele estar en el portal». «Pueden detenerlo o pedir una orden de entrada en su vivienda y llevárselo». También exige que, al estar en fuga, se le castigue. «Al menos que, al no entrar en la cárcel, le amplíen la condena por estar fugado».

Esta joven, que era menor cuando fue agredida, también denuncia que su violador aparece constantemente en las redes sociales. No usa su nombre y se coloca emoticonos en la cara para tapar su rostro, pero ella sabe quién es, así como muchos conocidos que le siguen por este medio. «Hace solo unas horas hizo un directo (un vídeo en directo). Desde su casa, tan tranquilo».

Siente indignación porque su agresor no cumpla la pena, pero también miedo porque vaya a por ella. Al preguntarle qué supondría para ella que entrase en la cárcel, Laura se lleva las manos al pecho, respira hondo y entiende los brazos en un gesto de tranquilidad. «Sería un alivio», remata.

«Sería cerrar un capítulo de cuatro años», añade Laura aunque reconoce que su recuperación «aún será muy larga, no creo que vuelva a ser la misma. No soy la misma persona».

«Yo era alegre»

«Yo era una niña muy cariñosa, alegre, todo lo que te diga es poco. A día de hoy todo lo que me dicen, me molesta y salto», se lamenta.

Los hechos ocurrieron durante la celebración de una feria en una localidad cercana a Badajoz. En el transcurso de una relación consentida Laura, entonces menor, pidió al varón (que tenía 23 años) que parase, petición a la que no respondió el joven. Los hechos se consideraron una agresión sexual con penetración y la víctima de los hechos sufrió lesiones importantes en su cuerpo.

«Tardé tres días en contarlo. Estaba en shock. Temía lo que dijese mi padre, pero al final lo dije», recuerda. A continuación tuvo que pasar por un proceso «muy duro», aunque reconoce que la trataron bien. «Pero es difícil, tienes que pasar por el forense y contar lo que te ha pasado una y otra vez, lo repiten muchas veces», se lamenta.

«Hace solo unas horas ha subido un vídeo en directo en su casa, siempre está en su portal, pero la policía no lo encuentra»

Tuvo que esperar tres años a que se celebrase el juicio. Finalmente llegó a un acuerdo. «Me dijeron que podría caerle una pena más baja y acepté que fuese un acuerdo. Pensé que así terminaría».

Tras el proceso, el condenado debía entregarse voluntariamente la cárcel, pero no cumplió. En septiembre de 2024, finalmente, Laura logró que se tramitase una orden de busca y captura y otra de ingreso en prisión. Pensó que sería cuestión de días, pero ha pasado más de un año.

En estos cuatro años –indica– ha resistido gracias al apoyo de su familia y su entorno y al trabajo de los psicólogos, que considera fundamental y recomienda para las víctimas de violación. Tuvo momentos, reconoce, en los que apenas podía salir de la cama. «Pensé que no podría vivir más».

En la actualidad esta joven va dando pasos en su recuperación, aunque reconoce que hay días muy difíciles y teme no recuperar la normalidad. Lo único que pide es, al menos, saber que su violador cumple la pena.

«No se si al entrar yo tendré una vida tranquila, pero al menos estará en la cárcel, será cerrar un capítulo que lleva cuatro años abierto. Primero lo que ocurrió, luego esperar el juicio, luego esperar que entre en la cárcel, al menos que se cumpla esto», ruega.