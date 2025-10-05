HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
Imagen de recurso que no corresponde al caso de Badajoz. HOY

«Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»

Una víctima denuncia que su agresor tiene orden de ingreso en prisión desde hace un año y lleva una vida normal en la ciudad

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:25

Comenta

Un joven posa junto a un amigo en una calle de Badajoz con unos globos. Se reconoce la esquina, una de San Roque ... , aunque el protagonista tiene tapado el rostro con un emoticono. Laura (nombre ficticio) sabe quién es, el hombre que la violó hace cuatro años, cuando ella solo tenía 17. «No está pagando por lo que ha hecho. Vive tan tranquilo, como Pedro por su casa».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Guillermo se encuentra luchando contra su enfermedad»
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Grandes retenciones en la Ex-101 para acceder a la Feria de Zafra
  4. 4 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  6. 6 Cáceres enloquece con el brunch
  7. 7

    La Diputación licita por 25 años el complejo turístico La Serrana
  8. 8 Los viajes del Imserso arrancan el 8 de octubre en Extremadura con tarifas reducidas
  9. 9 Dos afortunados en el sorteo de La Primitiva se llevan más de 639.000 euros este sábado
  10. 10 Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan ya son marido y mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»

«Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»