Fluencia de público en La Noche en Blanco. HOY

57 vigilantes refuerzan la seguridad de la Noche en Blanco de Badajoz

El Ayuntamiento espera 100.000 personas en la calle este primer sábado de septiembre, cuando todos los monumentos e instituciones abren sus puertas

Rocío Romero

Badajoz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:46

Se esperan más de 100.000 personas en las calles en la Noche en Blanco y, para controlar que todo se desarrolle sin ... incidentes este sábado, el Ayuntamiento de Badajoz reforzará la seguridad con 57 vigilantes. Badajoz abre todos los museos, salas de exposiciones e instituciones, y añade espectáculos callejeros.

