57 vigilantes refuerzan la seguridad de la Noche en Blanco de Badajoz

Se esperan más de 100.000 personas en las calles en la Noche en Blanco y, para controlar que todo se desarrolle sin ... incidentes este sábado, el Ayuntamiento de Badajoz reforzará la seguridad con 57 vigilantes. Badajoz abre todos los museos, salas de exposiciones e instituciones, y añade espectáculos callejeros.

La inauguración está prevista a las 21.30 horas en la plaza de España con un número de góspel y, desde ese momento hasta las 3.00 horas, el Casco Antiguo se llena de gente. La noche del primer sábado de septiembre sirve de reencuentro tras las vacaciones, los bares del centro se llenan y muchos aprovechan para entrar en la torre de Espantaperros o pasear por el edificio de la Giralda.

Hay 170 actividades culturales programadas repartidas en 66 espacios, lo que hace necesario incrementar la vigilancia por el flujo de peatones de uno a otro lado. Los bares podrán continuar abiertos hasta las 3 horas, cuando cierren los museos; pero no podrán colocar barras ni altavoces en el exterior. Solo se permitirán los correspondientes a alguna actividad cultural.

Para organizar el dispositivo, el Ayuntamiento ha celebrado este lunes la junta local de seguridad. Contará con agentes de Policía Local y Nacional, Guardia Civil y efectivos de seguridad privada. Con estos últimos será posible que todos los espacios estén vigilados.

A su vez, los bomberos dispondrán de un turno de guardia, Protección Civil contará con 10 voluntarios que van a estar en un puesto situado en la Plaza de San Atón y Cruz Roja participará con dos ambulancias, un vehículo de intervención rápida y doce efectivos.

Habrá barreras de hormigón 'New Jersey' para bloquear el paso de vehículos donde lo estime la Policía Local. Los cortes y desvíos en el centro histórico comenzarán el jueves.

A las 8.00 se procederá al cierre del tráfico del aparcamiento de la Alcazaba más cercano a la Puerta de Carros, así como las calles Castillo, Campillo, Alonso de Celada, Manuel Fernández Mejías y San Blas. Los vehículos autorizados podrán acceder hasta las 15.00 horas del sábado.

El viernes a las 15.00 horas se cerrará el acceso a la Plaza de España por López Prudencio y el sábado a la misma hora la calle Suárez de Figueroa. Se espera que para entonces hayan terminado las obras en la calle San Pedro de Alcántara, donde estos días reparan una tubería.

En principio, San Francisco estará abierta al tráfico aunque si la afluencia de público fuera muy alta y la Policía Local lo estimase oportuno, colocará vallas para impedir el tráfico. El aparcamiento de Santa María estará abierto, pero no se podrá acceder por San Pedro de Alcántara. También cierran al tráfico las plazas de España y la Soledad, salvo para los autorizados.