«Vienen a probarse el zapato, pero luego lo compran en Internet»

Calzados Gaitán, es la zapatería que en 1959 fundaron los padres de Teresa Naranjo. El tiempo la ha convertido en uno de los negocios ... más antiguos de San Roque, en Badajoz.

Tras su mostrador, Teresa, ha enfrentado varias crisis económicas, una pandemia y desde hace varios años a la venta por Internet, que es lo que más daño les ha hecho.

«Desde que abrieron mis padres, hemos trabajado con productos de calidad, calzados de piel porque es lo mejor para el cliente, pero la sociedad está cambiando y hoy los jóvenes no miran la calidad sino el precio», explica Naranjo.

La media de edad de los clientes que pasan por su tienda ronda los 45 años, prueba inequívoca del cambio de tendencia social a la hora de consumir.

«Hasta hace unos meses teníamos en tienda un zapato, de la marca Pitillo muy demandado, pero hemos dejado de traerlo porque ya nadie lo compra en tienda, lo hacen por la web», cuenta esta tendera a la que le faltan tres años para jubilarse.

En los últimos años ha percibido que cada vez es mayor el número de personas que se acercan a su establecimiento solo para probarse el calzado. «Vienen y miran que número les sirve y se van sin comprarlo porque lo hacen por Internet», subraya.

La baza de Teresa para mantener la tienda a pleno rendimiento no es otra que la cercanía y la calidad. «Conzco a mis clientes de toda la vida, sé lo que les va bien y lo que no. Les ayudo a elegir el calzado, les aconsejo cuando tienen dudas. Esto no lo encuentras en las grandes superficies, y menos aún tras una pantalla», sentencia.

La pandemia fue otro de los grandes palos que sufrió Clazados Gaitán, que venden menos zapatos y más zapatillas. «Todo el mundo se ha acostumbrado a ir en deportivas, y no aguantan un zapato cerrado», explica convencida de que la venta por Internet no hace más que facilitar el consumo compulsivo.

En cuanto a los precios, asegura que ha subido, como todo. «Aún así la gente hoy día prefiere gastarse el dinero en viajar que en un zapato de calidad. Se valoran otras cosas», asegura convencida que el pequeño comercio cada vez tiene menos futuro.