«Necesitamos ayudas. Estamos tirando fruta a precio de oro»

Casi tres euros cuesta un kilo de melocotones en una de las fruterías que hay en la avenida Ricardo Carapeto, en San Roque. Un ... precio superior al que marcaba la cartulina el año pasado, cuando se pagaba por este mismo producto alrededor de 1,35 euros.

«Está muy mal el panorama. La inflación está hundiendo al pequeño comercio. Si el año pasado el cliente se llevaba un kilo de frutas, ahora se lleva un par de piezas», cuenta Laura, la propietaria de esta frutería.

Con el precio de estos productos más elevados este verano los fruteros están vendiendo menos cantidad. «Estamos tirando piezas a precio de oro. Estamos asfixiados entre la inflación y las grandes superficies», sentencia.

Esta comerciante, trabaja desde hace 12 años en el sector y comenta que a los pequeños establecimientos les hace mucho daño que los supermercados abran los domingos.

Manzanas

El producto más económico de su tienda, en la que invierte 1.700 euros al mes entre alquiler, seguros y luz; son las manzanas que cuestan 1,10 euros, y según cuenta le cuesta cada mes más obtener beneficios.

«En este barrio hay muchos pensionistas, y hay pensiones muy bajas. Muchos clientes me dicen que no compran más cosas porque no les da», explica.

Para competir con los precios y las grandes superficies, Laura está al pendiente de los proveedores. «Miro bien los costos, pido lista de precios para ofrecer la mejor calidad al precio más barato. Pero con esta situación el pequeño comercio está condenado a desaparecer», dice.

El verano es la mejor temporada para la venta de fruta, pese a ello no lo está siendo para Laura, que por primera vez en trece años de profesión, está pensando cerrar unos días para descansar y al menos no seguir con las pérdidas. Un cierre que espera no sea definitivo, porque con 51 años ve difícil trabajar en otra cosa.