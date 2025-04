La víctima del crimen de Las Vaguadas era un enamorado de las plantas

La noche del lunes fue la última en la que los vecinos de la Dehesilla de Calamón vieron a Luis Ventura, el jardinero que ... perdió la vida durante la pelea que mantuvo el martes en la urbanización Las Vaguadas, en Badajoz.

La noche anterior a la de su muerte estuvo en la Venta del Rocío, pasaba por allí prácticamente a diario dado que era vecino de Calamón y la Venta es el único bar de la zona que sirve como punto de encuentro entre los vecinos de esta urbanización.

El propietario de este negocio cuenta que fue a ver el partido que esa noche disputó el Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano. «Llegó a la segunda parte porque tenía mucho trabajo y no le dio tiempo de venir antes», afirma uno de los dueños que prefiere mantener el anonimato.

Ventura visitaba el local con frecuencia, vivía desde hace varios años en una de las parcelas de que hay contigua a la Dehesilla de Calomón. Allí residía junto a su hijo, tiene dos; su hija, la menor de los dos hermanos vive con su madre desde que estos se divorciaron.

Los vecinos destacan que le encantaba la jardinería, pero que no siempre se había dedicado a ella profesionalmente. Mucho antes de dedicase a ella había trabajado en la gasolinera que se encuentra junto a la carretera de Olivenza.

Por aquel entonces aprovechaba su tiempo libre para realizar tareas de poda en los jardines de algunos vecinos. Fue la demanda de este trabajo lo que le hizo dejar la gasolinera para dedicarse al completo a los jardines. «Tenía muchísimo trabajo, de hecho la mayor parte de los vecinos de la zona lo buscaban a él para que le cuidase el jardín cuando se iban de vacaciones», destacan en la Venta del Rocío.

«Era muy trabajador»

Sus conocidos subrayan su carácter trabajador y aseguran que siempre será recordado por esto. Como en la cafetería Europa, ubicada cerca del Paseo Fluvial, en la calle República Dominicana, donde cuentan que pasaba hace muchos años a desayunar cuando acondicionaba los jardines de la zona.

Trabajando lo recuerda también el propietario de la gasolinera en la que estuvo empleado hace más de dos décadas, quién dice que lo recordará por lo buena persona que era y excelente trabajador.

El cambio de oficio de Luis Ventura no le hizo perder el contacto con su antiguo jefe, a quién llevaba el mantenimiento del jardín de su casa.

En la Dehesilla, ayer por la mañana aún no daban crédito a la noticia y era el tema de conversación en el bar que habitualmente frecuentaba el fallecido.«Ha ido a por él y se lo ha llevado de un plumazo. Era un buen hombre, no tenía problemas con nadie, era amigo de todos, lo único que hacía era cuidar sus plantas y estar pendiente de sus hijos», contaba un vecino que no quiso revelar su identidad.

Sus vecinos lamentan lo sucedido y aún se preguntan cómo se dieron los hechos, a los que se refieren como una tragedia que se ha llevado por delante la vida de Luis Ventura y la de sus hijos que se han quedado muy jóvenes sin su padre.