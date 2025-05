Víctima del accidente en el puente Real: «Estuve a punto de matarme por meter el patinete en un imbornal sin tapa»

Marta Najarro tiene claro que estuvo a punto de morir o sufrir lesiones muy graves en un accidente el domingo pasado. Salió de su ... casa pasadas las doce de la mañana para ir a trabajar. Esta joven de Badajoz de 19 años compagina sus estudios con un empleo en un restaurante de El Faro. Iba con su patinete eléctrico cruzando el puente Real cuando una de sus ruedas se metió en un imbornal sin tapa y salió despedida. Cayó en medio de la calzada y un coche se quedó a unos centímetros de atropellarla.

Najarro ha interpuesto una reclamación ante el Ayuntamiento de Badajoz. Quiere que el Consistorio pacense repare las alcantarillas que no tienen cierre y pide una indemnización porque debido a su accidente está de baja y ha tenido que interrumpir las prácticas que estaba haciendo en el grado medio de administración que estudia en la escuela Virgen de Guadalupe. HOY ha consultado al Ayuntamiento de Badajoz, que ha declinado comentar este suceso.

«Menos mal que llevaba casco», recuerda Marta, que recuerda que se cayó contra el asfalto. «Yo solo pensaba en levantarme e ir a trabajar, pero unas personas que iban por la acera entraron en la calzada para que los coches me viesen y me dijeron que no me moviese. Usaron una tela de sombrilla para taparme porque hacía mucho calor».

«He denunciado para que lo arreglen y me indemnicen porque estoy sin trabajar y he tenido que parar las prácticas de mis estudios»

Najarro agradece mucho a los peatones su asistencia y la pericia del conductor, que frenó a tiempo y se quedó a unos centímetros de ella, por lo que no sufrió más lesiones. «Me podía haber pasado por encima, vi mi vida pasar», recuerda.

Ampliar El lugar del accidente, donde falta la tapa del imbornal. ÁNGEL MÁRQUEZ

La caída le provocó varias contusiones, «aunque tuve la suerte de no sufrir fracturas». Sin embargo tiene muchos dolores y los primeros días necesita la asistencia de su familia, incluso para vestirse. También está en tratamiento de fisioterapia y necesita una muleta para andar. «Espero estar mejor la semana que viene y poder volver a estudiar y trabajar», desea.

Busca testigos

Para apoyar su denuncia busca a los peatones y conductores que vieron su caída. «En ese momento, con el susto, no me quedé con nadie y me llevaron al hospital en ambulancia», explica.

Esta joven ha interpuesto una denuncia ante el Ayuntamiento para que se reparen las alcantarilla y no vuelva a ocurrir. También para reivindicar que ella circulaba con el patinete eléctrico cumpliendo la normativa, ya que estos vehículos no tienen buena fama.

En cuanto al primer objetivo, denuncia que el imbornal en el que tuvo el accidente no es el único sin tapa en el puente, «hay varios». Ella circulaba por la calzada cumpliendo la normativa, ya que los patinetes eléctricos no pueden invadir las calzadas ni los carriles bici. En el puente, cada pocos metros, hay aliviaderos y, en efecto, en varios ha desaparecido la rejilla de metal.

Marta espera que lo reparen y también reclama una compensación económica. «Por no trabajar cobro menos porque encima tengo un turno de 15 horas, ni media jornada y he interrumpido mis prácticas. Yo tengo un alquiler, soy independiente», se lamenta esta joven.

«Iba por la calzada porque no se puede ir por la acera ni el carril bici, llevaba casco y tengo seguro. Los patinetes tienen mala fama, pero yo lo hice bien»

El patinete además ha sufrido varios daños. Por el momento tampoco se atreve a cogerlo tras el accidente, «aunque tendré que hacerlo». Esta joven usa este vehículo por comodidad y porque aún carece de carné de conducir. Sin embargo reconoce que a veces no es sencillo convivir con el tráfico normal.

«Cuando estaba en el suelo tras el acciente, escuché a alguien decir: es que los patinetes eléctricos... Yo llevaba casco, tengo seguro para el patinete, y no corro. Lo estaba haciendo bien y tuve el accidente por el imbornal».

Badajoz carece de ordenanza local sobre el uso de los patinetes eléctricos. Por tanto los usuarios deben regirse por las normas de la Dirección General de Tráfico. Esta entidad establece que los VMP (vehículos de movilidad personal) no deben circular por aceras ni carriles bici, no deben superar los 25 kilómetros por hora y deben respetar las mismas tasas de alcohol que los conductores. El uso de casco sin embargo solo es una recomendación. Solo es obligatorio en las localidades que cuentan con una normativa específica y establecen las sanciones pertinentes.

Esto cambiará en breve porque se va a modificar el Reglamento General de Circulación para establecer la obligatoriedad de llevar casco a nivel estatal en estos vehículos. Marta Najarro lo llevaba cuando tuvo su accidente y recomienda a los usuarios que también lo hagan. «Sin casco no sé lo que pudo pasarme, pero hubiese sido más grave».

En 2023, el último año del que hay estadísticas oficiales, Badajoz sufrió 41 accidentes con patinetes eléctricos implicados. Se trata de una cifra muy preocupante porque dos años antes, en 2021, solo se registraron cuatro. Los incidentes van en aumento.