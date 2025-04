«Es vergonzoso que ni para limpiar el río en Badajoz los políticos se pongan de acuerdo»

Indignación. Es la sensación que transmiten los pacenses consultados por HOY al preguntarles por el nenúfar que cubre el Guadiana.

Los parques del río ... atraen cada día a cientos de pacenses para practicar deporte o desconectar, y eso ha hecho que la planta monopolice gran parte de las conversaciones. El manto verde que cubre el río es cada vez más grande.

Por eso los ciudadanos preguntados reclaman que la reunión de este martes sirva para que la Delegación del Gobierno, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, la Junta y el Ayuntamiento alcancen un pacto. En juego está la erradicación de esta plaga invasora, mientras las administraciones se ponen de acuerdo en el grado de participación de cada uno.

«Es totalmente una vergüenza. Llevan no sé cuanto tiempo sin ponerse de acuerdo y parece que ahora se van a poner las pilas, ahora que han oído que el sábado hay una manifestación a la que intentaré ir. Pero, vamos, es denigrante que ni en esto se pongan de acuerdo los políticos», argumenta Francisco Calamonte, que ayer paseaba por el paseo de la margen izquierda.

«De 365 días al año, paso por aquí 250 sin exagerar, y nunca he visto el río así. Yo no sé de competencias, solo pido que lo arreglen en la reunión de hoy . A ver si se ponen de acuerdo y que lo digan», insiste este vecino de Badajoz desde los años 80.

Iván, otro paseante, dice entender que la solución no es fácil, pero cree que es necesario invertir más para frenar la expansión.

La plaga es cíclica. La planta se desarrolla con el calor, así que sube cuando llega el buen tiempo y crece en verano. En otoño detiene la expansión y se agazapa en el fondo con el frío. Así que se ve menos, pero está abajo esperando de nuevo la primavera. Es por eso que en ahora está en su punto máximo de expansión antes de comenzar el declive. Este sábado hay convocada una manifestación por parte de la asociación Salvemos el Guadiana, que partirá de la Delegación del Gobierno a las 10.30 horas para protestar a las puertas de la Confederación, en Sinforiano Madroñero. Se espera una respuesta masiva.

Valentina y Alfonso caminaban ayer por el paseo y no tienen reparos en mostrar su irritación. «Que las administraciones se tiren piedras unas a otras en lugar de buscar una solución es una falta de vergüenza. Se acuerdan del ciudadano solamente para pedirle el voto, pero luego a la hora de cumplir... Esto no es de recibo. El nenúfar no ha crecido de un día a otro. Como enraíza, no hay problema. En lugar de poner remedio al inicio, ahora hay que drenar el río», dice él. «El problema es fundamentalmente político, de pensar en los ciudadanos y el río en lugar de los asientos. A la hora de prometer, todo el mundo promete. Pero después...».

Valentina advierte que cada vez se ve menos agua en el cauce, dado que la planta forma un tapiz que va cubriendo la superficie. Severiano Teodoro nació cerca del río y lo disfruta desde siempre. Se bañó y jugó en sus orillas de niño. Ahora desconecta en sus paseos.

«Lo que más me duele»

«Lo que más me duele es que las administraciones se echen las culpas mutuamente unos a otros. Esto tiene que ser de alguien. No puede ser que sea de la confederación, después pase al Ayuntamiento, y de este a la Junta y después al Gobierno central. Esto no puede estar así, los políticos deben ser coherentes y no andarse con este cachondeo mientras el río está así. Hay medios para actuar porque se ha hecho en otros puntos del río, pero que dejen de tirarse piedras», reivindica Severiano Teodoro.

Este pacense recuerda el cauce sin esta plaga, apunta que alguien la trajo para decorar jardines, la tiró al río y ha proliferado. «Ha pasado también con las tortugas», dice señalando también a otro problema del río como es la tortuga de Florida, esas que se tienen en casa cuando son muy pequeñas y que muchos terminan lanzando al río cuando crecen.

Carmen Bueno también es asidua a los parques. «Estoy preocupada por el nenúfar porque va a peor. No sé a nivel ecológico si será bueno o malo para el ecosistema del río, pero veo que llenará todo de una orilla a otra, todo lo va a cubrir e imagino que no se va a poder hacer deporte».

Esta pacense valoraría como positivo que hoy «todas las partes implicadas» lleguen a un acuerdo y limpien el río.