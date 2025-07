Unos vecinos de Badajoz asfaltan por su cuenta su calle tras no lograr que lo haga el Ayuntamiento

Los vecinos de la calle El Perdigón, en la barriada de Llera de Badajoz, llevan años temiendo a la lluvia porque, cada ... vez que hay precipitaciones, su calle se convierte en un barrizal y el agua se mete en sus casas. Tras años de peticiones para que el Ayuntamiento asfalte esta vía, han decidido hacerlo por ellos mismos y han colocado un suelo de hormigón.

La iniciativa ha sido de 17 familias de esta calle, una de las que sale del camino del cementerio hacia la parte más alta de Llera. Han hormigonado unos 150 metros de por 6 de ancho pagando de su bolsillo toda la obra, lo que ha supuesto un coste de 14.000 euros para estos pacenses.

Desde la Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados denuncian que los vecinos han tenido que tomar esta medida ante la «inacción del Ayuntamiento por llevar en esta situación muchos años y no hacerles caso».

«Cuando las lluvias son frecuentes y de intensidad se producen inundaciones y se crean auténticas balsas que entran en las viviendas de los vecinos y que hacen inaccesible el acceso a sus viviendas. Esta es una de las razones que les ha llevado a los vecinos de la calle El Perdigón a proceder de esta manera asfaltando su calle», denuncia la agrupación vecinal. A unos 60 metros de esta calle, además, hay un arroyo que no tiene una buena canalización, según denuncia. «A parte de la suciedad por no estar limpio ni haberse cortado la arboleda que ha crecido y que hace que las aguas no tengan una correcta canalización al desagüe general».

Otras calles de tierra

La Asociaciones Vecinales de Badajoz y Poblados denuncia también que hay otras calles en Llera que aún quedan por asfaltar, que siguen siendo de tierra. Por ejemplo calles Pajaritos, El Morchuelo o Camino de la Atalaya.

«En varias ocasiones le han solicitado al Ayuntamiento una reunión para abordar una solución a esta situación, pero sigue sin dar respuesta. Esta es una posición que no entienden los vecinos porque ellos pagan su IBI y reclaman el derecho a que se adecenten y acondicionen sus calles que son bienes del término municipal, ya sean rústicos, urbanos o de características especiales el terreno donde viven», añade la agrupación vecinal.

Desde la Federación de Asociaciones Vecinales «le solicitamos al Consistorio que convoque a los vecinos afectados y que se encuentre una solución a este problema, ya que no es razonable que sean los propios vecinos los que para poder circular y pasear por sus calles tengan que pagar de su propio bolsillo el adecentamiento y asfaltado del espacio donde viven».