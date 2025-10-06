HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 5 de octubre, en Extremadura?
Manoli y su hermana Toni en la calle Trinidad del Casco Antiguo. J. V. ARNELAS

Vecinas del Casco Antiguo de Badajoz: «El médico nos recomendó salir de casa porque la humedad nos enferma»

Manoli Romo ha desarrollado problemas respiratorios por vivir junto a una vivienda en ruinas

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 6 de octubre 2025, 07:35

Comenta

Este verano Manoli Romo, de 72 años, se resfrió. «Lo peor eran las noches. Pasé quince días sin poder dormir por la tos». ... Su hermana Toni comenzó con síntomas similares. Ambas fueron al médico, pero no mejoraban. Finalmente le hablaron al doctor del problema de su casa, que sufre humedades porque comparte pared con una vivienda en ruinas del Casco Antiguo. La recomendación fue que se marchasen. «A los cuatro días al salir de casa comencé a mejorar», se lamenta esta vecina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 57 años en un campo de tiro de Jerez de los Caballeros
  2. 2 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara a los 66 años
  3. 3 Muere el conductor de un vehículo tras una salida de vía cerca de Valverde de Mérida
  4. 4

    «Mi violador está en busca y captura y se pasea tan tranquilo por Badajoz»
  5. 5 Las cariñosas palabras de Irene de Miguel: «no fui capaz de escribirte que ojalá creyera para rezar mucho por ti»
  6. 6 Así será el funeral de Vara: en su ciudad natal, presidido por el arzobispo de Mérida-Badajoz y con la asistencia de Pedro Sánchez
  7. 7 «Soy Guillermo%u2026»
  8. 8 Creer en Extremadura
  9. 9 Guardiola despide a Fernández Vara con una foto con él aún de presidente
  10. 10 El hombre que renunció a atacarnos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Vecinas del Casco Antiguo de Badajoz: «El médico nos recomendó salir de casa porque la humedad nos enferma»

Vecinas del Casco Antiguo de Badajoz: «El médico nos recomendó salir de casa porque la humedad nos enferma»