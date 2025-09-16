La Universidad Popular de Badajoz empieza el curso sin mudarse a la Plaza Alta con la UNED

La Universidad Popular de Badajoz (UPB) empieza otro curso fuera de la sede de la UNED de la Plaza Alta, catorce meses después de ... que el Ayuntamiento de Badajoz marcara a la institución académica el 31 de diciembre pasado como fecha límite para desalojar el edificio.

En el verano de 2024, los 650 alumnos de la Universidad a Distancia se vieron sorprendidos por la petición del Consistorio a la institución académica. Le pidieron que abandonara el edificio al dar por finalizado el convenio por el que le cedieron las instalaciones en 2007. Lo hicieron mediante una carta remitida a la organización en Mérida, de la que depende el aula de Badajoz.

La intención generó polémica por el esfuerzo que costó a principios de siglo que la UNED ubicara un aula en Badajoz y por el papel que juegan los alumnos que acuden a clases y a la Biblioteca en la recuperación del Casco Antiguo. De hecho, días después de trascender que querían echarlos del inmueble, el alcalde, Ignacio Gragera, propuso una solución intermedia: compartir el espacio. Querían trasladar allí las clases de la Universidad Popular.

El problema era el convenio, según explicaron desde el Ayuntamiento entonces, que había caducado y había que renovar conforme a las nuevas normas. Pero un año y dos meses después no se ha firmado un nuevo acuerdo, la Universidad Popular inicia los seminarios dispersos en doce sedes y de momento solo la UNED retoma sus clases en octubre en la Plaza Alta.

Los seminarios que imparte el Consistorio se reparten en doce sedes por toda la ciudad y en otros cuatro poblados

Según ha podido saber HOY, y a pesar de que el Ayuntamiento admite que no tiene una fecha para la mudanza, la institución universitaria ha desalojado las plantas segunda y terceradel edificio para que se instale allí la Universidad Popular. La UNED se quedará con las plantas baja y primera. Allí atenderán a los 600 alumnos que suelen tener de media cada año y que están en plazo de matriculación hasta el 22 de octubre. Las clases empezarán unos días antes.

La Universidad Popular, por su parte, ha presentado este lunes los nuevos cursos, que comienzan entre el 20 y el 21 de octubre repartidos por la ciudad. Usarán instalaciones municipales, como la concejalía de Juventud (Ronda del Pilar, 20) o en las oficinas anejas al Teatro López de Ayala en la calle Pedro de Valdivia; pero también en otros locales alquilados o de los profesores que impartirán las clases.

Habrá clases en las calles San Juan, Ramón Albarrán y Zurbarán, así como en centro comercial de Huerta Rosales; el edificio cultural de Virgen de la Soledad (VS22), la sede de la asociación de vecinos de Valdepasillas en la calle Salesianos, la calle Vasco Núñez y Jesús Rincón Jiménez, además de la plaza Nuestra Señora del Carmen (Las Moreras). También habrá sesiones en el parque científico y tecnológico junto al campus y en las pedanías de Balboa, Novelda, Valdebótoa y Sagrajas.

La Universidad Popular de Badajoz ofrece 77 cursos y 1.209 plazas en total, entre los 52 talleres que abarcan de octubre a mayo dirigidos a 815 usuarios y los que se desarrollarán de marzo a mayo con 25 talleres y 394 plazas. Añade otras 60 de español para extranjeros y cuya inscripción gratuita está abierta todo el año.

A los cursos habituales, como portugués e inglés; se suman novedades como defensa personal, senderismo, fotografía avanzada y una mezcla de pilates y yoga bautizada como 'yogalates'. Baile latino, sevillanas y flamenco, pilotaje de drones, informática, guitarra, teatro, iniciación a la cocina, costura o patronaje aparecen en la lista.

La concejala del área, Elena Salgado, acompañada del jefe de sección de la UPB, Héctor García y la jefa de sección de Empleo, Emprendimiento y Formación, Sonia Correa, han presentado este lunes la programación. Hoy abre el plazo para los cursos que se desarrollan de octubre a mayo destinados a mayores de 16 años. Las inscripciones cierran el 29 de septiembre.

La lista provisional de preinscripciones se publicará el 1 de octubre y el plazo de subsanación de errores y reclamaciones abarcará del 2 al 6 de octubre, mientras que la lista definitiva de solicitudes se conocerá el 8 de octubre, cuando se celebrará un sorteo público para los cursos que tengan más demanda que plazas.

La exposición de los admitidos y la apertura del plazo de matrícula será del 9 al 19 de octubre. Los precios oscilan entre los 35 y los 77 euros, y son los mismos que el curso pasado. De nuevo, hay descuentos, exenciones y bonificaciones.