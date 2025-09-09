Último día para apuntarse en un curso gratuito de Técnicas Rápidas de Escrituras

Rocío Romero Badajoz Martes, 9 de septiembre 2025, 07:37 Comenta Compartir

La escuela de Nuevas Narrativas Mirada y Voz cierra hoy el plazo para inscribirse en un curso gratuito de Técnicas Rápidas de Escritura. El seminario está financiado por la UE y en él se puede aprender a construir personajes y escenarios en escritos de ficción, escribir diálogos, crear atmósferas y diseñar tramas ya sea para llevarlas al papel o a la pantalla.

El curso se imparte en la sede de la escuela en la avenida de Juan Carlos I entre el 17 de septiembre y el 7 de octubre. Será de lunes a jueves, de 17.00 a 21.00 horas. Es gratuito, aunque hay que dejar una fianza que se devuelve al superar el curso. Se pueden inscribir los mayores de 16 años y no se requieren conocimientos previos, pero es beneficioso tener interés en el cine y la literatura.

Este curso está acogido al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que financia otros dos seminarios de fotografía este otoño. Uno es de fotografía digital en la era digital el próximo octubre y otro más de fotografía analógica y escaneado digital el mismo mes. Es decir, que también son gratuitos para los alumnos. Este año ha impartido otros seminarios relacionados con la narrativa de videojuegos y el cómic.

La escuela está dirigida por el escritor pacense Miguel Ángel Carmona del Barco, que fundó este centro hace un año acompañado del pacense Borja González, Premio Nacional de Cómic 2023, que continúa este curso. Se suma como profesora Sara Moralo, que impartirá fotografía.

Todos los profesores han destacado en sus sectores fuera de Extremadura y todos tienen arraigo. Carmona del Barco es muy conocido en los círculos de lectores de Badajoz, dado que dirige el Centro de Estudios Literarios Antonio Román Díez, coordina el club Lectura Viva y ganó fama nacional con Alegría. Esta novela sobre violencia de género juvenil se lee en institutos de todo el país y le valió el premio de Novela Ciudad de Badajoz en 2021.

María Dueñas, el día 12 en Badajoz

El Club de Lectura Viva, para el que Carmona del Barco cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Badajoz y con el respaldo de la escuela Mirada y Voz, comienza el próximo viernes día 12 de septiembre en Castelar. La primera escritora en acudir es María Dueñas, que tras hacerse popular con El Tiempo entre Costuras, este año ha presentado 'Por si un día volvemos'. El 17 de octubre será el turno de la también actriz Carolina Yuste y su primer libro 'Toda mi violencia es tuya'; el 14 de noviembre de Clara Morales, también con raíces pacenses, y su primer libro, en concreto de cuentos, 'Ya casi no me acuerdo' y el 12 de diciembre de Jonathan Arribas y otra primera novela, 'Vallesordo'. Todas las citas tendrán lugar en el parque de Castelar si el tiempo lo permite.