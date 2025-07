El club de Lectura Viva abre curso en Castelar el 12 de septiembre

El escritor Miguel Ángel Carmona del Barco tiene por delante todo un verano y 29 libros por leer. De las 28 novelas y ... un ensayo que le han enviado 16 editoriales seleccionará cuatro para ofrecerlas después a los inscritos en el club de Lectura Viva.

Este 2025 cumple su novena edición y cuenta ya con más de 40 inscritos, a los que va a citar para empezar el curso el 12 de septiembre en el parque de Castelar.

Pero, de momento, el escritor, que también dirige la escuela narrativa Mirada y Voz y donde se ha intregado el club, tiene que leer todas las propuestas que le han enviado las 16 editoriales. Dice que el hecho de que tantas empresas quieran participar en el club «demuestra el interés que ha creado y la solidez de la propuesta». Le han llegado escritos de todo el territorio nacional e incluso de autores internacionales.

Es indispensable que el escritor acuda el día en que el club va a analizar su obra. De eso se trata, de poder oírle explicar por qué surgió el trabajo cómo le dio forma, así como entablar después un coloquio con los lectores para aclararles dudas o reflexionar en común sobre la obra.

Carmona del Barco admite que «es complicado determinar los criterios» para decantarse por unos escritos y no por otros, pero sí tiene claro que son todos «libros que conmuevan porque cuando conmueven, abarcan un espectro de lectores más amplio. Cuando los libros apelan a nuestra emoción, nos unen, facilitan un sentimiento colectivo y propician el debate».

Intenta que las obras estén alejadas entre ellas para abarcar más temas y perspectivas, y también que no sean libros que se pueden encontrar en cualquier estantería comercial. Huye de libros que hayan ganado premios rimbombantes porque el objetivo es, precisamente, dar a leer algo distinto. «La seña de identidad del club siempre ha sido traer autores que no son 'best seller', intentar descubrir nuevos autores y editoriales«, indica.

Eso no significa que todos los escritores sean desconocidos. El año pasado acudió José Ovejero, que es un autor reputado en España, pero también participaron dos autoras con su ópera prima bajo el brazo, como fueron Xenia García y Alba Dedeu. Advierte que el inicio de curso contará «con una madrina» que va a gustar.

Más lectores

Edición a edición, el club ha ido creciendo. Y, aunque no todos los inscritos acudan a todas las sesiones, que suelen celebrarse los viernes a última hora de la tarde en Castelar, sí reciben la información del club y las lecturas. «Esto crea expectación porque preguntan y es importante inscribirse para tener información de cómo se va a desarrollar esta actividad patrocinada por el Ayuntamiento».

Quien quiera inscribirse puede hacerlo a través de la página web www.miradayvoz.com o el correo electrónico 'escuela@miradayvoz.com''.

Los libros se pueden adquirir en cualquier establecimiento, pero es parte de la actividad fomentar las librerías locales y de barrio. Por eso ofrecen descuentos a los miembros para las obras seleccionadas.