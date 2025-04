Badajoz, escuela para narrar historias

Rocío Romero Badajoz Domingo, 29 de septiembre 2024, 08:08 Comenta Compartir

¿Se ha fijado alguna vez en la mujer que toma café a la misma hora que usted en el bar? ¿Ha imaginado cómo es su vida? ¿La ve como protagonista de una novela? ¿Y si el relato lo escribiera usted, sabría cómo trasladar esa historia que ha surgido en su cabeza?

En Badajoz hay cuatro artistas que se han propuesto que narrar ficción esté al alcance de cualquier pluma, ya sea en formato de novela o cómic o a través de la imagen. El novelista Miguel Ángel Carmona del Barco, premio de Novela Ciudad de Badajoz, ha puesto en marcha un proyecto para enseñar a plasmar historias. Cuenta con el pacense Borja González, Premio Nacional de Cómic 2023; el director de cine Jesús Lacorte y la especialista en restauración de fotografía Laura Covarsí como profesores de unos talleres que comienzan este mes en 'Mirada y Voz'. Así se llama esta escuela narrativa ubicada en la calle Juan Carlos I.

Todos los profesores han destacado en sus sectores fuera de Extremadura y todos tienen arraigo. «Hacemos una apuesta real por la ciudad y la hacemos porque no hay nadie que enseñe a contar historias. En el colegio te enseñan a redactar, hay algunos cursos para aprender a manejar una cámara de fotos o una cámara de vídeo. Pero, ¿quién enseña a contar una historia?», se pregunta Carmona del Barco.

Este escritor, funcionario del Sexpe, es muy conocido en los círculos de literatura de Badajoz Dirige el Centro de Estudios Literarios Antonio Román Díez, coordina el club Lectura Viva y ganó fama nacional con Alegría. Esta novela sobre violencia de género juvenil se lee en institutos de todo el país y le valió el premio de Novela Ciudad de Badajoz en 2021.

Pero su andadura comenzó mucho antes y, entre sus primeros empleos, estuvo el de profesor de narrativa en Barcelona. Nunca dejó esa inquietud y ahora, con esta escuela, pone en marcha un proceso más ambicioso. Porque no solo toca la literatura, sino que ha llamado a la puerta de otros para que muestren otras manifestaciones artísticas.

Se trata, también, de que pacenses que están haciendo carrera en el mundo del arte transmitan su experiencia. Como hará Borja González, el ilustrador de 42 años nacido en Badajoz que ganó el Premio Nacional de Cómic el año pasado.

«El cómic es bastante peculiar porque no hay una Facultad de Cómic, hay escuelas a las que vas tras estudiar Bellas Artes. Y no hay muchas. El 90% de los profesionales que conozco no han estudiado cómic. Mucha gente tiene que construirse sus propias herramientas, eso es lo más difícil y por eso cuesta tanto arrancar». Ahí pondrá él el foco.

«Para hacer cómic solo se necesita voluntad, papel y lápiz. Que eso se publique en librerías de todo el mundo es profesionalizarlo. Pero el autor de cómic es tanto el que ha hecho seis viñetas en un folio como el que ha publicado en 17 idiomas».

Él ha notado el miedo de muchas personas a empezar. «Cuando me preguntan, les digo: siéntate y haz un cómic. Hay que quitarse la idea de que el primero debe ser una ópera prima. Yo no sabría decir cuál fue el primero que hice, no me acuerdo», dice el ilustrador cuyas obras han sido traducidas a seis idiomas y ganó fama con las novelas gráficas del ciclo Las Tres Noches.

Jesús Lacorte sabe que los estudios universitarios relacionados con la imagen son muy técnicos. «Te enseñan a manejar una cámara y a escribir un guión, pero si preguntas a los alumnos de la Universidad qué historia quieren contar no saben muy bien qué responder», señala este director de cine que logró un premio en el festival de Munich con su documental 'Morir antes de Morir' en 2023.

Nacido en Tenerife de padres extremeños, hace dos años se mudó al pueblo de su familia, Jerez de los Caballeros, porque está convencido de que aquí puede rodar y contar historias. De hecho, ha realizado una serie documental de tres capítulos que retrata la Semana Santa de Jerez de los Caballeros bajo el nombre de 'Por lo siglos de los siglos', ha grabado 'La Otra Juventud' sobre novilleros extremeños y está inmerso en la producción de un corto para el que ha ganado una subvención de la Junta. Tiene previsto acudir al festival de San Sebastián. Fue en esa ciudad, en la escuela de cine de Elías Querejeta Zine Eskola, donde realizó el posgrado tras licenciarse en Arquitectura. Y allí la concedieron una mención.

«Está la idea de que para hacer un cortometraje hace falta una buena cámara, pero a lo mejor con un buen texto y una voz en off se puede grabar una buena historia con el móvil», señala. Lo importante, insiste, es la creatividad y llegar a tener unas herramientas para plasmarla.

Laura Covarsí, historiadora del arte especializada en restauración de fotografía, enseñará cómo narrar una historia con imágenes. Esta pacense de 45 años no dará claves para manejar una cámara de fotos. «Los alumnos tendrán grupos de imágenes, no sabrán qué hacer con ellas, no tendrán orden ni significado... lo difícil será construir un relato, con principio y fin, a través de estas».

La bisnieta del pintor Adelardo Covarsí e hija Antonio Covarsí, empezó como su padre, de fotógrafa en la ciudad. Pero después se especializó en restauración y conservación de fotos, y trabaja para colecciones privadas y públicas, museos y archivos. Da muchas vueltas por España y Portugal, y ejerció dos años como restauradora del taller fotográfico del Rijksmuseum en Amsterdam.

Ahora hace un hueco para sumarse a la tarea de esta escuela y enseñar a contar historias, aunque reconoce que «no es fácil». «La foto es ahora una herramienta muy familiar que sirve para comunicarnos entre nosotros. A veces pasamos por Whatsapp qué nos estamos comiendo. Ahora intentaremos ir más allá del significado superficial de la imagen», explica por teléfono.

Para Miguel Ángel Carmona es muy importante que el pacense «se olvide de los prejuicios de lo que se supone que es ser un autor. Cuando empezamos a escribir usamos palabras raras y temas que no nos interesan, perdemos toda la frescura que tenemos cuando narramos historias a nuestros amigos. Es ese proceso de búsqueda el que se propone desde la mirada», relata Carmona del Barco, quien insiste en la importancia de tener una perspectiva local.

«El objetivo es que los trabajos estén en las librerías de la ciudad. A veces parece que es más importante estar en una librería de Barcelona que de San Roque. ¿Por qué es más importante el lector de Barcelona que el de San Roque?».

