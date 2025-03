A por el último chapuzón del verano

El olor a cloro tiene los días contados. Con el solsticio de verano a punto de despedirse, los pacenses han disfrutado de la penúltima semana ... de agosto en las piscinas, que no han dejado de recibir bañistas en toda la temporada.

Las altas temperaturas siguen siendo las aliadas para refrescarse entre las aguas dulces de las piscinas, en unos días cada vez más cortos, pero bien aprovechados por los mayores de Badajoz.

Ellos son los protagonistas de una de las actividades acuáticas más demandadas del verano, las de Aquagym. Una quincena de mayores acuden dos veces a la semana a realizar estos ejercicios a las piscina de la Residencia Universitaria Caja Badajoz, Rucab. Este es el lugar elegido por la Fundación CB, que desde el año 2020 ofrece estos cursos a los mayores de 60 años con el objetivo de potenciar su movilidad. El agua ayuda a los asistentes no solo a refrescarse, también a trabajar el movimiento de sus articulaciones, algo que a muchos no les resulta tan sencillo fuera de la piscina.

Este líquido, protagonista indiscutible del verano, también ha acompañado a los más pequeños, que lejos del Aquagym pero cerca del agua, están disfrutando de las bibliopiscinas. Un servicio que ofrece el Ayuntamiento en las piscinas de San Roque y La Granadilla, en el que mayores y pequeños pueden disfrutar de centenares de libros, así como juegos de mesa.

Pero como el agua no es del gusto de todos en verano, no cesan las actividades de secano, que ha permitido a los aficionados al deporte continuar con su práctica habitual. El calendario de Mayores Activos por Vacaciones no ha parado en agosto, y esta semana las personas de la tercera edad han podido seguir con sus clases de acondicionamiento físico, caminatas o clases de pilates en el Centro de Mayores de Santa Marina. Aunque ellos también han terminado la semana en el agua, pues muchos de ellos han participado en el viaje a Alqueva que organizó el Área de Atención al Mayor del Ayuntamiento pacense.

Otros, en cambio prefieren disfrutar de la tranquilidad que les ofrecen los museos en agosto, y han aprovechado estos días para visitar la exposición que finaliza hoy en la Sala Vaquero Poblador de la Diputación de Badajoz.

Aquí es donde se han reunido las obras finalistas del Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso, convocado por esta institución junto con el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra y bajo la colaboración de la Fundación Eugenio Hermoso.

Se han presentado un total de 302 obras y solo 21 han sido las finalistas, que son precisamente las que se han estado exponiendo desde el pasado mes de julio.

Los 21 lienzos son de mediano y gran formato y todos ellos son de estilo libre por lo que en ellos pueden verse motivos contemporáneos, realistas y abstractos, por lo que la temática que puede verse en la sala es diferente en cada cuadro.

Tras más de un mes con las obras colgadas ante el público de Badajoz, esta exposición se despide hoy de la ciudad y los dos lienzos ganadores viajarán hasta Fregenal de la Sierra, donde se expondrán de manera permanente.

Con las vacaciones a punto de finalizar a muchos les cuesta más sonreír, algo que esta semana tuvo solución en uno de los espectáculos que ofreció el Teatro López de Ayala.

El humorista Juan y Punto se subió a las tablas de la Terraza del López con su espectáculo 'El hombre que mató a Juan y Punto', un monólogo cómico basado en la improvisación y en la libertad de expresión.

El pastelero de Lusitania con sus compañeros. HOY

Durante el tiempo que duró la actuación el cómico hizo reír al público a través de las conversaciones que mantuvo con el mismo y su alter ego.

Este fue el lugar elegido por muchos pacenses para pasar un rato divertido la noche del jueves. Pero la programación continuó ayer en el teatro con la banda de pop rock 1 de 4. El grupo ofreció un espectáculo de música de los 80 y 90 versionando a Los Secretos,Loquillo,Hombres G o Manolo García. Todo un clásico de las Verbenas en el López, que organiza el teatro durante los meses de verano.

Entre chapuzones, deportes y conciertos también hubo tiempo para celebraciones. Algunas muy dulces como la que le organizaron al repostero Carlos Hernández sus familiares y amigos. El maestro pastelero de Badajoz, así se refieren a él sus compañeros, celebró con ellos su 78 cumpleaños y aprovecharon para recordar sus inicios al frente de la pastelería Lusitania o la pastelería Milhojas. Allí elaboraba auténticas obras de arte a base de chocolate, como su famosa tarta de Puerta de Palmas.

En estos días idóneos para viajar el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz, Cecilio Venegas ha estado en Perú y Chile trabajando en leyes de farmacia y dando conferencias en sus universidades.