256 menores de 14 años piden el bono en tres semanas para ir gratis en autobús en Badajoz

Los menores de 14 años ya están viajando gratis en los autobuses de Badajoz. En las tres semanas desde ... que el Ayuntamiento anunció esta novedad, 256 han solicitado contar con el bono que permite usar este transporte sin coste.

La gratuidad entró en vigor el pasado 1 de agosto y estará en vigor hasta el 31 de diciembre. Se trata de una subvención del Gobierno español para incentivar el uso del transporte público que está cofinanciado con fondos del Ayuntamiento.

Para poder aplicar esta gratuidad el Consistorio pacense ha modificado uno de los bonos con los que cuenta Tubasa, la empresa concesionaria de los autobuses urbanos de Badajoz. Se trata de la llamada Tarjeta Peque Bus que, hasta ahora servía para los niños de 4 a 6 años, pero que se ha ampliado a los menores de 4 a 14. No es necesario incluir a los más pequeños porque los pacenses hasta 3 años no pagan al subir al bus.

Se espera que en septiembre haya aún más solicitudes de este bono con el inicio del curso escolar

Ahora la Tarjeta Peque Bus incluye a los menores de 4 a 14 y además no tienen tarifa especial, sino que permite subir, pasarla y que no haya coste.

Para conseguirla, los interesados deben acudir a las oficinas de Tubasa, en la plaza de la Libertad y aportar una serie de documentación. En concreto deben presentar una fotografía tipo carnet, reciente y en color, una fotocopia del DNI del menor beneficiario y del representante del menor y la fotocopia del Libro de Familia o documento que acredite ser el representante del menor beneficiario.

Por esta exigencia han pasado 256 menores en las últimas tres semanas, desde que el Consistorio anunció la gratuidad. Hace una semana, además, que ya se puede acceder a los autobuses con este bono de forma gratuita. El 1 de agosto, igualmente, entraron en vigor los otros descuentos en el resto de bonos, es decir, una rebaja del 50% en todos los billetes colectivos.

Buena acogida

La gratuidad entre los menores, que ha sido la mayor novedad en los descuentos, ha recibido una buena acogida y se espera que continúen las solicitudes para tener la Tarjeta Peque Bus, especialmente en septiembre, cuando se inicie el curso escolar. En principio la gratuidad caduca a final de año, pero es probable que el gobierno renueve esta subvención y se alargue.

En la actualidad muchos jóvenes de Badajoz cuentan con el carné de estudiante, que tiene un precio especial y además tiene un descuento del 50%. Desde el Ayuntamiento de Badajoz inciden que los beneficiarios de esta tarjeta que tengan menos de 14 años pueden pedir el Peque Bus y usarlo mientras esté vigente la gratuidad. Una vez termine podrán volver a utilizar el carné de estudiante. Si tienen dinero en esa tarjeta, no caducará.

Cuánto cuesta

Además de la gratuidad para los menores de 14 años, los precios de los bonos también son distintos gracias a las bonificaciones. La modificación que aprobó el pleno municipal en julio mantiene el descuento del 50% para el resto de los bonos, como ha ocurrido desde 2023. Por tanto, los viajeros que tiene la tarjeta normal, la ordinaria, pagan 0,32 euros por viaje (son 0,65 ahora, sin descuento).

Los que tienen la tarifa hora valle pagan 0,20 céntimos. Lo mismo que las tarifas reducidas, es decir, los carnet de viajeros para mayores de 65 años o jubilados. Los estudiantes pagan (mayores de 14 años) deben abonar por viaje 0,25 céntimos, hasta ahora era medio euro. El abono mensual costará 15 euros (son 30 sin descuento) y los desempleados pagarán 3 euros por su abono que dura 60 días.

En cuanto a los billetes individuales, que no tienen bonificación, el ordinario cuesta 1,20 euros, el de festivos lo mismo y el especial para acudir al cementerio 1,30. Esta es la misma tarifa de los billetes especiales.

Aunque hay descuentos subvencionados desde 2023, la ciudad ha estado sin descuentos desde el 1 de junio hasta el 1 de agosto porque el Ayuntamiento de Badajoz no tramitó a tiempo las ayudas que ofrece el Gobierno. Alegaron que el decreto había cambiado y que debían aclarar las dudas respecto a las ayudas e incluso modificar un bono existente.

De hecho el concejal de Transporte Público del Ayuntamiento, José Luis González Serrano, pidió que en diciembre el Gobierno avise con tiempo si prorroga estas ayudas para así poder aprobar los descuentos en el pleno y que no haya interrupciones como ha ocurrido este verano.