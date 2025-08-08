HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Confinan decenas de viviendas por el incendio de nivel 1 declarado en Aldea del Cano
Un menor hace uso del Bono Peque en un autobús de Badajoz. JOSÉ VICENTE ARNELAS

256 menores de 14 años piden el bono en tres semanas para ir gratis en autobús en Badajoz

Se llama Tarjeta Peque Bus, se puedo solicitar en las oficinas de Tubasa y permitirá viajar sin coste al menos hasta el 31 de diciembre

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:38

Los menores de 14 años ya están viajando gratis en los autobuses de Badajoz. En las tres semanas desde ... que el Ayuntamiento anunció esta novedad, 256 han solicitado contar con el bono que permite usar este transporte sin coste.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

