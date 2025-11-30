Trinidad Nogales habla sobre Emerita Augusta en el Colegio de Médicos de Badajoz La conferencia tendrá lugar este lunes 1 de diciembre en la sede de la organización colegial en la avenida de Colón

A. M. Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:11

La Academia de Medicina de Extremadura (AMedEx) y el Colegio de Médicos de Badajoz han programado para este lunes 1 de diciembre la conferencia 'Augusta Emerita. Una capital en los confines del Imperio'. La charla será impartida por la arqueóloga Trinidad Nogales Basarrate, directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida y exconsejera de Cultura de la Junta.

El acto comenzará a las 19 horas en el auditorio del Colegio de Médicos (avenida de Colón, 21). Será moderado por el profesor y doctor Agustín Muñoz Sanz, presidente de la AMedEx. Este evento permitirá a los asistentes profundizar en la historia, el contexto y el legado que dejó Augusta Emerita como capital de Lusitania, una de las ciudades más importantes de la península ibérica, en los confines del Imperio Romano.

Trinidad Nogales estuvo en la capital pacense hace dos semanas con motivo del ciclo de conferencias otoñales del Museo Arqueológico Provincial, que finalizó el pasado miércoles.