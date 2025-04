Tres vigilantes de seguridad, heridos leves tras un motín de los internos del Marcelo Nessi

Tres vigilantes de seguridad han resultado heridos en el centro de cumplimiento de medidas judiciales Marcelo Nessi durante un motín de varios ... internos menores. El estado de los trabajadores es leve, aunque uno de ellos tuvo que ser asistido en el hospital.

El incidente tuvo lugar la semana pasada, el miércoles 9. Según ha podido saber HOY, uno de los internos se ha alterado, por lo que los guardias de seguridad han tratado de corregirle. En ese momento varios menores que estaban en el mismo módulo se han lanzado contra el personal propinando puñetazos y patadas.

Los trabajadores han tenido que pedir refuerzos de otros módulos para poder controlar la situación. Tres de los internos han sido engrilletados para calmarlos aunque, según las normas, esta medida correctiva solo se les puede aplicar unos minutos.

Al menos tres empleados de seguridad han recibido golpes durante el motín y uno de ellos ha tenido que trasladarse al hospital para tratar sus lesiones, aunque no son graves.

Situaciones violentas

La situación en este centro en el que están internados, principalmente, menores, ha empeorado los últimos meses según la denuncia de sus trabajares. El anterior incidente destacado fue a mediados de marzo. En un fin de semana se produjeron dos intentos de agresión graves que fueron interrumpidos por los vigilantes de seguridad, en uno de ellos estuvo implicado uno de los menores detenidos por la muerte de su cuidadora en un piso tutelado.

El menor, de 15 años, que ya ha protagonizado otros incidentes violentos, se fue hacia una de las educadoras sociales del centro Marcelo Nessi con la intención de golpearla, pero fue interceptado por una vigilante de seguridad.

Los vigilantes de seguridad del Marcelo Nessi llevan más de dos años en huelga como denuncia por sus condiciones laborales, entre otros motivos, porque no todos cobran el plus por riesgo laboral y porque piden que se refuerce el número de efectivos para mayor seguridad. Los representantes sindicales de estos trabajadores se reunieron a finales de marzo con portavoces de la empresa concesionaria de la seguridad y de la Junta de Extremadura, pero no hubo acuerdo.

La Junta de Extremadura, tras la muerte de la educadora social Belén Cortés, anunció mejoras como el refuerzo de personal en el Marcelo Nessi. Los trabajadores, aseguran, sin embargo, que no es efectivo porque la huelga sigue en marcha, por lo que en realidad solo cubren los puestos que se han perdido al estar en servicios mínimos.

Además les han entregados una chalecos antitrauma por si sufren agresiones, pero han denunciado que no están homologados, que se trata de un modelo que se compra en una plataforma de Internet 'lowcost' por solo 7 euros.