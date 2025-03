Los vigilantes del Marcelo Nessi seguirán en huelga por falta de acuerdo

Los vigilantes de seguridad del centro de medidas judiciales Marcelo Nessi continuarán con la huelga que mantienen desde hace dos años. Los representantes sindicales ... de estos trabajadores se reunieron ayer con portavoces de la empresa concesionaria de la seguridad y de la Junta de Extremadura, pero no hubo acuerdo.

Miguel Ángel González , vigilante de seguridad en el Marcelo Nessi y delegado del sindicato USO, indicó ayer que los responsables no aceptan el aumento de efectivos que piden, en concreto dos vigilantes más de mañana, dos de tarde y uno más de noche.

Más información Más de un millar de personas muestran su dolor en Badajoz por el asesinato de la educadora social

Además denuncian que los chalecos antitraumas que les ha aportado la Junta no están homologados, por lo que no confían en su efectividad en caso de agresión. Por último piden que todos los trabajadores cobre el plus de peligrosidad que ahora no reciben.