Los trabajadores municipales plantan a Gragera

La reunión entre el alcalde, Ignacio Gragera, y los trabajadores municipales ha terminado este miércoles sin acuerdo. De hecho, algunos de los funcionarios presentes han ... indicado que se han levantado y marchado del encuentro en el que también estaba la concejala de Recursos Humanos, Hitos Mogena, y el primer teniente de alcalde, Antonio Cavacasillas.

Los funcionarios esperaban que el regidor les presentara una propuesta de subida de salario, dado que reclaman un aumento proporcional al acordado para la Policía Local. En este caso, el Ayuntamiento tendría que aumentar en diez millones de euros el capítulo 1 del presupuesto, dedicado a pagar nóminas, y que supera los 42 millones de euros. El aumento de los agentes alcanza los dos millones de euros al año y, de aplicarlo al resto de trabajadores, tendrían que añadir otros ocho millones de euros.

Los jefes de servicio capitanean las reivindicaciones y están informando esta mañana de miércoles al resto de trabajadores de la falta de acuerdo con el gobierno local. También van a decidir las medidas a adoptar. Gana con fuerza la idea de «parar», aunque estudian de qué forma hacerlo porque no quieren llegar a una huelga. Por ese «parar» se refieren a dejar de hacer funciones que han asumido en los últimos años, pero que no se incluyen entre las que tienen designadas por el catálogo de puestos de trabajo. Este se redactó hace 20 años y, según los empleados, «está desfasado».

Los empleados municipales plantean dejar de cumplir las funciones que no les atribuye la catalogación de puestos de trabajo

Además, han convocado una concentración a las puertas del Ayuntamiento mañana jueves a las 11 horas para reivindicar el mismo trato que a los agentes, siguiendo las manifestaciones de las dos últimas semanas. 

En una nota distribuida al resto de empleados del Ayuntamiento, los promotores indican que han pedido esta mañana una subida «igual a la de la Policía Local con el compromiso de que se tramite de manera simultánea».

«La segunda opción, a nuestro juicio mucho más justa y razonable, consiste en la paralización del acuerdo firmado con la Policía Local y que se retomen las negociaciones apostando por una propuesta común para todos los trabajadores del Ayuntamiento, incluyendo a los policías locales».

El comunicado recoge que ambas propuestas han sido «rechazadas por parte del alcalde, que no da ninguna alternativa».

Según los funcionarios, Gragera les ha pedido tiempo para «para estudiar la capacidad económica del Ayuntamiento con el fin de hacer frente a esta propuesta, pero sin comprometerse a nada».

El portavoz de los trabajadores y coordinador de jefes de servicio, César Rodríguez-Arbaizagoitia, indica que «todos nos sentimos desilusionados y menospreciados por este equipo de Gobierno».

En otro comunicado distribuido posteriormente, y en un tono más duro, aseveraron: «Hay trabajadores con más de 40 años de servicio que indican que esta desigualdad y agravio es un atropello como nunca ha existido, jamás una subida tan desorbitada a un sólo colectivo, nunca en la historia de este ayuntamiento».

Tras la reunión, incidieron en que «el equipo de Gobierno está dilatando en el tiempo un problema que puede agravarse. Porque nos sentimos discriminados, excluidos e insultados por una actitud nada dialogante, poco seria y descaradamente lesiva para los intereses generales de todos los trabajadores del ayuntamiento».

«El equipo de Gobierno está dilatando en el tiempo un problema que puede agravarse porque nos sentimos insultados»

Desde el gobierno local continúan sin hacer declaraciones sobre el conflicto laboral que amenaza con perjudicar los servicios que reciben los pacenses y con ralentizar la respuesta del Ayuntamiento a cualquier procedimiento administrativo.

Como se ha venido informando, los funcionarios calculan en ocho millones de euros el aumento salarial que les corresponde si se les aplicara el mismo baremo que a los 225 integrantes de la Policía Local.

En este último caso percibirán 6.314 euros más a finales de 2024 con una implantación progresiva a partir de este 2022. Además, los mandos añaden el incremento del plus de peligrosidad. Este incremento retributivo está firmado por el Gobierno local y el sindicato Aspolobba, y está ya en tramitación administrativa.

Para que los agentes lleguen a cobrar ese aumento, hace falta el visto bueno de un acuerdo de pleno para el que Cs y PP no suman. Requieren del apoyo del concejal no adscrito, Alejandro Vélez, que lo rechaza o del PSOE, que de momento no se ha pronunciado sobre el aumento de la Policía Local.

Los trabajadores se están organizando de manera paralela a los sindicatos, dado que no sienten representados por ello. De todas formas, CSIF ha convocado una concentración el próximo 12 «como respuesta a la poca sensibilidad mostrada por el equipo de Gobierno hacia la totalidad de la plantilla».

El sindicato mayoritario del Ayuntamiento de Badajoz reclama que las negociaciones salariales y laborales se desarrollen en los órganos establecidos para ello, como son las mesas de negociación, y con los representantes sindicales.